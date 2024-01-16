Салат с семгой, яйцом и огурцами: рецепт эффектной закуски

Салат с семгой, яйцом и огурцами станет украшением любого стола. Всего из трех ингредиентов получится нежное, аппетитное и достаточно легкое блюдо. Для приготовления вам понадобятся семга, вареные яйца, огурцы и сметана.
Ингредиенты
- семга слабосоленая
- 250 г
- огурец свежий
- 3 шт.
- яйцо
- 4 шт.
- сметана нежирная
- укроп или другая зелень
- Яйца отварите 10 минут с момента закипания. Остудите в холодной воде.
- Нарежьте семгу, яйца, огурцы кубиками. Соедините все ингредиенты и перемешайте.
- Заправьте сметаной и посыпьте зеленью.
Советы:
- Салат можно приготовить слоями в салатнике, сервировочном кольце или в порционных стаканчиках.
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