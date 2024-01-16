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Салат с семгой, яйцом и огурцами: рецепт эффектной закуски

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
100 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
170
Время на прочтение
1 мин
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Салат с семгой, яйцом и огурцами: рецепт эффектной закуски

Салат с семгой яйцом и огурцами / Фото: Credits

Салат с семгой, яйцом и огурцами станет украшением любого стола. Всего из трех ингредиентов получится нежное, аппетитное и достаточно легкое блюдо. Для приготовления вам понадобятся семга, вареные яйца, огурцы и сметана.

Ингредиенты

семга слабосоленая
250 г
огурец свежий
3 шт.
яйцо
4 шт.
сметана нежирная
укроп или другая зелень
  1. Яйца отварите 10 минут с момента закипания. Остудите в холодной воде.
  2. Нарежьте семгу, яйца, огурцы кубиками. Соедините все ингредиенты и перемешайте.
  3. Заправьте сметаной и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Салат можно приготовить слоями в салатнике, сервировочном кольце или в порционных стаканчиках.

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