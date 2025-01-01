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Салат с тунцем и пекинской капустой: универсальное блюдо на каждый день и на праздник

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
429 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
282
Время на прочтение
1 мин
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Салат с тунцем и пекинской капустой: универсальное блюдо на каждый день и на праздник

Салат с тунцем и пекинской капустой (фото иллюстративный) / Фото: pixabay.com

Этот салат вкусит каждому члену вашей семьи. Попытайтесь приготовить и насладиться интересным вкусом.

Помимо вкусной рыбки в состав этого салата входят помидоры, творог и небольшое количество майонеза. Он вкусен и легок.

Ингредиенты

пекинская капуста
500 г
тунец в собственном соку
180 г
куриные яйца
2 шт.
твердый сыр
100 г
чери
5 шт.
майонез
по вкусу
соль, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Пекинскую капусту нашинковать, посолить и поперчить, помять руками, чтобы она пустила сок. Так салат будет более сочным.
  2. Яйца сварить, очистить и разрезать на 4 части. Сыр натереть.
  3. В большой миске сначала выложить капусту, затем помидоры черри (их можно не резать), под конец тунец и яйца. Сделать сетку из майонеза, посыпать тертым сыром.

Приятного аппетита!

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