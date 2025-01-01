Салат с тунцем и пекинской капустой: универсальное блюдо на каждый день и на праздник

Этот салат вкусит каждому члену вашей семьи. Попытайтесь приготовить и насладиться интересным вкусом.
Помимо вкусной рыбки в состав этого салата входят помидоры, творог и небольшое количество майонеза. Он вкусен и легок.
Ингредиенты
- пекинская капуста
- 500 г
- тунец в собственном соку
- 180 г
- куриные яйца
- 2 шт.
- твердый сыр
- 100 г
- чери
- 5 шт.
- майонез
- по вкусу
- соль, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Пекинскую капусту нашинковать, посолить и поперчить, помять руками, чтобы она пустила сок. Так салат будет более сочным.
- Яйца сварить, очистить и разрезать на 4 части. Сыр натереть.
- В большой миске сначала выложить капусту, затем помидоры черри (их можно не резать), под конец тунец и яйца. Сделать сетку из майонеза, посыпать тертым сыром.
Приятного аппетита!