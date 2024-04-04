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Салат с ветчиной шампиньонами сыром и кукурузой: простой рецепт

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
111 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
32
Время на прочтение
1 мин
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Салат с ветчиной шампиньонами сыром и кукурузой: простой рецепт

Салат с ветчиной шампиньонами сыром и кукурузой / Фото: Credits

Приготовьте такой салат из простых продуктов, которые всегда имеются под рукой. Если у вас не найдется свежих грибов, то замените их маринованными.

Идеальное сочетание ароматной ветчины, пикантного сыра, грибов, кукурузы и свежих помидор. Салат заправьте майонезом или сметаной перед подачей.

Ингредиенты

ветчина
200 г
шампиньоны
300 г
сыр твердый
200 г
майонез
2 ст. л.
лук репчатый
1 шт.
кукуруза  консервированная
5 ст. л.
помидоры свежие
2 шт.
чеснок
1 зубчик
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень петрушки или укропа
веточка
  1. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
  2. Шампиньоны помойте и нарежьте пластинами.
  3. На сковороде с растительным маслом обжарьте лук до мягкости. Добавьте грибы и обжарьте, пока не испарится влага. Посолите и остудите.
  4. Ветчину нарежьте соломкой, а твердый сыр длинными брусочками.
  5. Помидоры разрежьте на четыре части, удалите сердцевину и нарежьте соломкой.
  6. Чеснок натрите на мелкой терке.
  7. В миске соедините грибы, ветчину, сыр, кукурузу, помидоры, чеснок, перец и соль по вкусу. Заправьте майонезом, перемешайте. Выложите в салатник и украсьте зеленью.

Советы:

  • Ветчину можно заменить колбасой. 

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