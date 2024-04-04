Салат с ветчиной шампиньонами сыром и кукурузой: простой рецепт

Приготовьте такой салат из простых продуктов, которые всегда имеются под рукой. Если у вас не найдется свежих грибов, то замените их маринованными.
Идеальное сочетание ароматной ветчины, пикантного сыра, грибов, кукурузы и свежих помидор. Салат заправьте майонезом или сметаной перед подачей.
Ингредиенты
- ветчина
- 200 г
- шампиньоны
- 300 г
- сыр твердый
- 200 г
- майонез
- 2 ст. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- кукуруза консервированная
- 5 ст. л.
- помидоры свежие
- 2 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- зелень петрушки или укропа
- веточка
- Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Шампиньоны помойте и нарежьте пластинами.
- На сковороде с растительным маслом обжарьте лук до мягкости. Добавьте грибы и обжарьте, пока не испарится влага. Посолите и остудите.
- Ветчину нарежьте соломкой, а твердый сыр длинными брусочками.
- Помидоры разрежьте на четыре части, удалите сердцевину и нарежьте соломкой.
- Чеснок натрите на мелкой терке.
- В миске соедините грибы, ветчину, сыр, кукурузу, помидоры, чеснок, перец и соль по вкусу. Заправьте майонезом, перемешайте. Выложите в салатник и украсьте зеленью.
Советы:
- Ветчину можно заменить колбасой.
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