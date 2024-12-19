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Салат "Шуба", но с оригинальным ингредиентом: удивите гостей за новогодним столом

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
418
Время на прочтение
1 мин
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Салат "Шуба", но с оригинальным ингредиентом: удивите гостей за новогодним столом

Салат "Шуба" с интересным ингредиентом / Фото: Фото из открытых источников

Обычно салат готовят с селедкой, отсюда и пошло его название. Но в этом рецепте его предлагают поменять.

Если использовать вместо селедки другую рыбу, то вы получите совсем другой вкус салата. Поэтому стоит попробовать удивить гостей за новогодним столом.

Ингредиенты

морковь
3 шт.
картофель
3 шт.
свекла
2 шт.
яйцо
1 шт.
твердый сыр
50 г
шпроты
200 г
луковица
1 маленько
маринованные огурцы
4 шт.
зубчики чеснока
4 шт.
майонез
200 г

Процесс приготовления:

  1. Картошку, морковь и свеклу отварить в мундирах, остудить, очистить и натереть (картофель и морковь на крупной, свеклу – на мелкой терке).
  2. Яйцо отварить, остудить, очистить, натереть на крупной терке. Сыр также натереть на крупной терке.
  3. Чеснок мелко нарубить, лук и огурцы мелко порезать кубиками. Шпроты разомнуть вилкой.
  4. Составить салат: шпроты – лук – сеточка из майонеза – картофель – сеточка из майонеза – морковь – сеточка из майонеза – огурцы – яйцо – сеточка из майонеза – сыр.
  5. В отдельной миске смешать свеклу с чесноком и майонезом, выложить последним слоем на салат. Оставить в холодильнике на 2 часа.

Приятного аппетита!

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