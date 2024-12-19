Салат "Шуба", но с оригинальным ингредиентом: удивите гостей за новогодним столом

Обычно салат готовят с селедкой, отсюда и пошло его название. Но в этом рецепте его предлагают поменять.
Если использовать вместо селедки другую рыбу, то вы получите совсем другой вкус салата. Поэтому стоит попробовать удивить гостей за новогодним столом.
Ингредиенты
- морковь
- 3 шт.
- картофель
- 3 шт.
- свекла
- 2 шт.
- яйцо
- 1 шт.
- твердый сыр
- 50 г
- шпроты
- 200 г
- луковица
- 1 маленько
- маринованные огурцы
- 4 шт.
- зубчики чеснока
- 4 шт.
- майонез
- 200 г
Процесс приготовления:
- Картошку, морковь и свеклу отварить в мундирах, остудить, очистить и натереть (картофель и морковь на крупной, свеклу – на мелкой терке).
- Яйцо отварить, остудить, очистить, натереть на крупной терке. Сыр также натереть на крупной терке.
- Чеснок мелко нарубить, лук и огурцы мелко порезать кубиками. Шпроты разомнуть вилкой.
- Составить салат: шпроты – лук – сеточка из майонеза – картофель – сеточка из майонеза – морковь – сеточка из майонеза – огурцы – яйцо – сеточка из майонеза – сыр.
- В отдельной миске смешать свеклу с чесноком и майонезом, выложить последним слоем на салат. Оставить в холодильнике на 2 часа.
Приятного аппетита!