Салат "София" — быстро и просто: альтернатива "Оливье" и "Шубы" с неповторимым вкусом
Если вы ищете рецепт нового салата, который можно приготовить на новогодний стол, следует попробовать этот вариант.
Очень вкусный и питательный салат “София”, который подойдет как на Новый год, так и для ежедневного употребления. Рецептом поделились на сайте "Господинька".
Ингредиенты
- картофель отварной
- 3 шт.
- копченая грудка
- 250г
- маринованные огурцы
- 2-3шт.
- отварная морковь
- 1 шт.
- сыр колбасный копченый
- 200г
- яйца вареные
- 3 шт.
- оливки
- 4 шт.
- майонез
- по вкусу
- лук
- 1 шт.
- сахар
- 1 ч. ложка
- уксус 9%
- 20 мл
- вода
- 2 ст. ложки
Процесс приготовления:
Замариновать лук: мелко нарезать, переложить в глубокую мисочку, добавить сахар, уксус и воду, чтобы покрыл лук. Оставить мариноваться.
Салат выкладывается слоями с помощью круглой формы диаметром 20 см: натертый на крупной терке картофель, который нужно просолить и смазать майонезом. Тогда маринованный лук, на него нарезанное небольшими кусочками копченое мясо. Смазать майонезом.
Четвертым слоем будут маринованные огурцы, тоже мелко назрезанные. Сверху на них выкладывается натертая на мелкой терке морковь, которую тоже нужно присолить и промазать майонезом. Далее колбасный копченый творог натерт на мелкой терке и снова небольшой слой майонеза.
Салат украсить натертым слоем на мелкой терке вареных яиц и оливками. Салат следует поставить в холодильник минимум на 4 часа.
Приятного аппетита!