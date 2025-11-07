Салат-талисман 2026: блюдо благосостояния и изобилия в год Красной Огненной Лошади

Салат для привлечения богатства на Новый год: рецепт / © unsplash.com

Чтобы в ваш дом пришли счастье, достаток и благополучие, приготовьте салат-талисман под названием “Итальянская лошадь”. Он очень прост в приготовлении, но в то же время эффектен и невероятно вкусен!

Ингредиенты макароны 300г шампиньоны 150г сливочное масло 10г черри 200г сыр 150г оливки 10шт. оливковое масло 3 ст. ложки бальзамический крем 1 ч. ложка горчица 3 ст. ложки кетчуп 1 ст. ложки зелень пучок соль, специи, перец по вкусу

Процесс приготовления:

Отварите макароны до состояния аль денте, промойте холодной водой и дайте остыть. Грибы порежьте и обжарьте на сливочном масле, добавив соль, перец и любимые специи. Помидоры черри разрежьте пополам, творог натрите на терке, а оливки нарежьте колечками. Для заправки смешайте оливковое масло, бальзамический крем, горчицу, кетчуп и мелко нарезанную зелень. В большой миске объедините макароны, шампиньоны, черри, оливки и творог. Полейте заправкой и осторожно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались вкусом.

Приятного аппетита!