Рецепты

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

Салат-талисман 2026: блюдо благосостояния и изобилия в год Красной Огненной Лошади

Новый год уже на пороге, а 2026 год — год Красной Огненной Лошади. Он обожает энергию, страстность, яркие краски и изысканные вкусы.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
36 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Салат для привлечения богатства на Новый год: рецепт

Салат для привлечения богатства на Новый год: рецепт / © unsplash.com

Чтобы в ваш дом пришли счастье, достаток и благополучие, приготовьте салат-талисман под названием “Итальянская лошадь”. Он очень прост в приготовлении, но в то же время эффектен и невероятно вкусен!

Ингредиенты

макароны
300г
шампиньоны
150г
сливочное масло
10г
черри
200г
сыр
150г
оливки
10шт.
оливковое масло
3 ст. ложки
бальзамический крем
1 ч. ложка
горчица
3 ст. ложки
кетчуп
1 ст. ложки
зелень
пучок
соль, специи, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Отварите макароны до состояния аль денте, промойте холодной водой и дайте остыть.

  2. Грибы порежьте и обжарьте на сливочном масле, добавив соль, перец и любимые специи.

  3. Помидоры черри разрежьте пополам, творог натрите на терке, а оливки нарежьте колечками.

  4. Для заправки смешайте оливковое масло, бальзамический крем, горчицу, кетчуп и мелко нарезанную зелень.

  5. В большой миске объедините макароны, шампиньоны, черри, оливки и творог. Полейте заправкой и осторожно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались вкусом.

Приятного аппетита!

Следующая публикация

