Салат-талисман 2026: блюдо благосостояния и изобилия в год Красной Огненной Лошади
Новый год уже на пороге, а 2026 год — год Красной Огненной Лошади. Он обожает энергию, страстность, яркие краски и изысканные вкусы.
Чтобы в ваш дом пришли счастье, достаток и благополучие, приготовьте салат-талисман под названием “Итальянская лошадь”. Он очень прост в приготовлении, но в то же время эффектен и невероятно вкусен!
Ингредиенты
- макароны
- 300г
- шампиньоны
- 150г
- сливочное масло
- 10г
- черри
- 200г
- сыр
- 150г
- оливки
- 10шт.
- оливковое масло
- 3 ст. ложки
- бальзамический крем
- 1 ч. ложка
- горчица
- 3 ст. ложки
- кетчуп
- 1 ст. ложки
- зелень
- пучок
- соль, специи, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
Отварите макароны до состояния аль денте, промойте холодной водой и дайте остыть.
Грибы порежьте и обжарьте на сливочном масле, добавив соль, перец и любимые специи.
Помидоры черри разрежьте пополам, творог натрите на терке, а оливки нарежьте колечками.
Для заправки смешайте оливковое масло, бальзамический крем, горчицу, кетчуп и мелко нарезанную зелень.
В большой миске объедините макароны, шампиньоны, черри, оливки и творог. Полейте заправкой и осторожно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались вкусом.
Приятного аппетита!