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- Салаты
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Салат "Зевс": простой пошаговый рецепт с курицей, овощами и нежной заправкой
Салат «Зевс» — это нежное, сытное и одновременно простое блюдо из доступных ингредиентов.
Он сочетает сочное куриное филе, свежие овощи, яйца и легкую заправку, благодаря чему получается универсальным — как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Рецептом поделились на сайте «Господинька».
Ингредиенты
- куриное филе
- 300г
- яйца
- 3 шт.
- свежий огурец
- 2шт.
- консервированный зеленый горошек
- 150г
- твердый сыр
- 100г
- майонез или сметана
- 2-3 ст. ложки
- соль
- по вкусу
- черный молотый перец
- по вкусу
- зелень
- по желанию
Процесс приготовления:
Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности (примерно 15–20 минут). Остудите и нарежьте кубиками.
Сварите яйца вкрутую (8–10 минут после закипания), охладите и нарежьте.
Огурцы промойте и нарежьте небольшими кубиками. По желанию можно снять шкурку для более нежной текстуры.
Твердый творог натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками.
В большой миске соедините курицу, яйца, огурцы, горошек и творог.
Добавьте майонез или сметану, посолите и поперчите. Осторожно перемешайте.
Перед подачей охладите салат 20–30 минут в холодильнике — так вкус станет более насыщенным.
Приятного аппетита!