ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

Салат "Зевс": простой пошаговый рецепт с курицей, овощами и нежной заправкой

Салат «Зевс» — это нежное, сытное и одновременно простое блюдо из доступных ингредиентов.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Комментарии
Салат "Зевс" (фото с сайта "Господинька")

Салат "Зевс" (фото с сайта "Господинька")

Он сочетает сочное куриное филе, свежие овощи, яйца и легкую заправку, благодаря чему получается универсальным — как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты

куриное филе
300г
яйца
3 шт.
свежий огурец
2шт.
консервированный зеленый горошек
150г
твердый сыр
100г
майонез или сметана
2-3 ст. ложки
соль
по вкусу
черный молотый перец
по вкусу
зелень
по желанию

Процесс приготовления:

  1. Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности (примерно 15–20 минут). Остудите и нарежьте кубиками.

  2. Сварите яйца вкрутую (8–10 минут после закипания), охладите и нарежьте.

  3. Огурцы промойте и нарежьте небольшими кубиками. По желанию можно снять шкурку для более нежной текстуры.

  4. Твердый творог натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками.

  5. В большой миске соедините курицу, яйца, огурцы, горошек и творог.

  6. Добавьте майонез или сметану, посолите и поперчите. Осторожно перемешайте.

  7. Перед подачей охладите салат 20–30 минут в холодильнике — так вкус станет более насыщенным.

Приятного аппетита!

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
163
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie