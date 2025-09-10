Секрет свекольного салата в заправке: как приготовить вкусное блюдо на завтрак, обед, ужин

Салат из свеклы

Реклама

Настоящий секрет идеального свекловичного салата — это не просто его ингредиенты, а особенная, невероятно ароматная заправка. Рассказываем как превратить обычное блюдо в кулинарный шедевр, которым можно наслаждаться как на завтрак, так и на обед или ужин.

Ингредиенты и приготовление

Для приготовления этого непревзойденного салата вам понадобятся:

Свекла — 2 средние штуки среднего размера

Чеснок — 1 зубчик

Масло-3 ст. ложки (и еще немного для запекания свеклы)

Лимонный сок — 1,5 ст. ложки

Горчица — 1 ч. ложка

Сахар — 1 ч. ложка

Соль и перец — по вкусу

Смесь трав — 1/3 ч. ложки (можно заменить кориандром или хмели-сунели)

Пошаговый рецепт приготовления салата из свеклы

Начнем со свеклы. Сначала их нужно тщательно вымыть и обсушить, а затем завернуть каждый по отдельности в пергаментную бумагу. Перед этим смажьте их маслом и посыпьте смесью соли, сахара и перца — именно этот шаг придаст им невероятный аромат и сладковатый привкус. Запекайте свеклу в разогретой до 180°C духовке примерно 1 час 20 минут, пока она не станет полностью мягкой. После запекания дайте им время остыть.

Когда свекла остынет, очистите ее от кожуры и натрите на большой терке или специальной терке для корейской моркови. Хотя этот салат можно готовить и из обычной вареной свеклы, именно запеченные придают ему особый, насыщенный вкус.

Теперь переходим к заправке. В небольшой миске смешайте все ингредиенты: пропущенный через пресс чеснок, горчицу, сахар или мед. Добавьте масло, лимонный сок, излюбленные сушеные травы (например, кориандр или хмели-сунели) и соль. Тщательно перемешайте все до однородности.

Наконец, подключите все компоненты. Натертую свеклу выложите в салатник, посолите по вкусу и добавьте приготовленную заправку. Хорошо перемешайте. Если позволяет время, дайте салату настояться в холодильнике в течение 15 минут, чтобы все вкусы соединились и стали еще более насыщенными.

Этот салат из свеклы получается идеальным: умеренно острым, сочным, очень ароматным. Кислинка лимонного сока сбалансирует сладость свеклы, а горчица, чеснок и травы придают пикантности и глубины вкуса.