Секрет свекольного салата в заправке: как приготовить вкусное блюдо на завтрак, обед, ужин
Настоящий секрет идеального свекловичного салата — это не просто его ингредиенты, а особенная, невероятно ароматная заправка. Рассказываем как превратить обычное блюдо в кулинарный шедевр, которым можно наслаждаться как на завтрак, так и на обед или ужин.
Ингредиенты и приготовление
Для приготовления этого непревзойденного салата вам понадобятся:
Свекла — 2 средние штуки среднего размера
Чеснок — 1 зубчик
Масло-3 ст. ложки (и еще немного для запекания свеклы)
Лимонный сок — 1,5 ст. ложки
Горчица — 1 ч. ложка
Сахар — 1 ч. ложка
Соль и перец — по вкусу
Смесь трав — 1/3 ч. ложки (можно заменить кориандром или хмели-сунели)
Пошаговый рецепт приготовления салата из свеклы
Начнем со свеклы. Сначала их нужно тщательно вымыть и обсушить, а затем завернуть каждый по отдельности в пергаментную бумагу. Перед этим смажьте их маслом и посыпьте смесью соли, сахара и перца — именно этот шаг придаст им невероятный аромат и сладковатый привкус. Запекайте свеклу в разогретой до 180°C духовке примерно 1 час 20 минут, пока она не станет полностью мягкой. После запекания дайте им время остыть.
Когда свекла остынет, очистите ее от кожуры и натрите на большой терке или специальной терке для корейской моркови. Хотя этот салат можно готовить и из обычной вареной свеклы, именно запеченные придают ему особый, насыщенный вкус.
Теперь переходим к заправке. В небольшой миске смешайте все ингредиенты: пропущенный через пресс чеснок, горчицу, сахар или мед. Добавьте масло, лимонный сок, излюбленные сушеные травы (например, кориандр или хмели-сунели) и соль. Тщательно перемешайте все до однородности.
Наконец, подключите все компоненты. Натертую свеклу выложите в салатник, посолите по вкусу и добавьте приготовленную заправку. Хорошо перемешайте. Если позволяет время, дайте салату настояться в холодильнике в течение 15 минут, чтобы все вкусы соединились и стали еще более насыщенными.
Этот салат из свеклы получается идеальным: умеренно острым, сочным, очень ароматным. Кислинка лимонного сока сбалансирует сладость свеклы, а горчица, чеснок и травы придают пикантности и глубины вкуса.