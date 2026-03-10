ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

Сенсация на праздничный стол и не только: роскошный салат из сельди, который готовится всего 10 минут

Хотите поразить гостей, но времени маловато? Этот салат станет настоящей находкой!

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Рецепт салата из сельди за 10 минут

Рецепт салата из сельди за 10 минут / © Фото из открытых источников

Нежный и пикантный, с легкой сладостью яблока и кремовой сырой текстурой. Готовится через мгновение, а исчезает со стола еще быстрее!

Ингредиенты

филе сельди
3 шт.
репчатый лук
1 шт.
кисло-сладкое яблоко
1 шт.
плавленый сырок
2шт.
яйцо
2шт.
майонез
2 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Сельдь нарежьте небольшими кубиками.

  2. Лук мелко нашинкуйте. По желанию можно обдать ее кипятком, чтобы убрать излишнюю горечь.

  3. Яйца сварите вкрутую и натрите на средней терке.

  4. Яблоко очистите от кожуры и натрите слегка отжав лишний сок.

  5. Плавленые сырки натрите на терке. Совет: если подержать их 10 минут в морозильнике, натирать будет гораздо легче.

  6. Салат собирается слоями. Каждый слой немного смазывайте майонезом.

  7. Порядок слоев: селедка → лук → яблоко → плавленые сырки → яйца.

  8. Сверху украсьте свежей зеленью, тертым желтком или тонкими ломтиками яблока.

  9. Дайте салату постоять в холодильнике 20–30 минут, чтобы слои хорошо пропитались, и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

