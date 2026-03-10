- Дата публикации
Сенсация на праздничный стол и не только: роскошный салат из сельди, который готовится всего 10 минут
Хотите поразить гостей, но времени маловато? Этот салат станет настоящей находкой!
Нежный и пикантный, с легкой сладостью яблока и кремовой сырой текстурой. Готовится через мгновение, а исчезает со стола еще быстрее!
Ингредиенты
- филе сельди
- 3 шт.
- репчатый лук
- 1 шт.
- кисло-сладкое яблоко
- 1 шт.
- плавленый сырок
- 2шт.
- яйцо
- 2шт.
- майонез
- 2 ст. ложки
Процесс приготовления:
Сельдь нарежьте небольшими кубиками.
Лук мелко нашинкуйте. По желанию можно обдать ее кипятком, чтобы убрать излишнюю горечь.
Яйца сварите вкрутую и натрите на средней терке.
Яблоко очистите от кожуры и натрите слегка отжав лишний сок.
Плавленые сырки натрите на терке. Совет: если подержать их 10 минут в морозильнике, натирать будет гораздо легче.
Салат собирается слоями. Каждый слой немного смазывайте майонезом.
Порядок слоев: селедка → лук → яблоко → плавленые сырки → яйца.
Сверху украсьте свежей зеленью, тертым желтком или тонкими ломтиками яблока.
Дайте салату постоять в холодильнике 20–30 минут, чтобы слои хорошо пропитались, и подавайте к столу.
Приятного аппетита!