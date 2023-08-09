Категория
Салаты
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сладкие маринованные помидоры на зиму без стерилизации

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
20 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
185
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сладкие маринованные помидоры на зиму без стерилизации

Рецепт сладких помидоров без стерелизации

Как быстро приготовить вкусные сладкие маринованные помидоры на зиму без стерилизации.

Быстрый рецепт помидоров на зиму без стерилизации в сладком маринаде. Законсервировать томаты таким образом очень просто.

Ингредиенты в расчете на трех литровую банку

  • 2 кг помидоров,
  • листья вишни, смородины,
  • пучок петрушки,
  • 3 гвоздики,
  • 15 черных горошков перца
  • 3 лавровых листа,
  • 2 лука,
  • 375 г сахара,
  • 1 ст. ложка соли,
  • 100 мл уксуса.

Приготовление помидоров без стерилизации.

  1. Тщательно моем помидоры.
  2. Листья и специи выкладываем на дно простерилизованной банки. Наполняем банку помидорами.
  3. Заливаем помидоры в банке кипятком и оставляем ее остыть на 15 мин.
  4. Когда вода охладится, сливаем ее в кастрюлю, добавить к ней соль, сахар. Доводим до кипения и добавляем уксус.
  5. После того, как маринад закипел, заливаем им банки с помидорами.
  6. Закрываем банки крышками, укутываем, чтобы они подольше остывали.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
185
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация