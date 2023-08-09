Как быстро приготовить вкусные сладкие маринованные помидоры на зиму без стерилизации.

Быстрый рецепт помидоров на зиму без стерилизации в сладком маринаде. Законсервировать томаты таким образом очень просто.

Ингредиенты в расчете на трех литровую банку

2 кг помидоров,

листья вишни, смородины,

пучок петрушки,

3 гвоздики,

15 черных горошков перца

3 лавровых листа,

2 лука,

375 г сахара,

1 ст. ложка соли,

100 мл уксуса.

Приготовление помидоров без стерилизации.

Тщательно моем помидоры. Листья и специи выкладываем на дно простерилизованной банки. Наполняем банку помидорами. Заливаем помидоры в банке кипятком и оставляем ее остыть на 15 мин. Когда вода охладится, сливаем ее в кастрюлю, добавить к ней соль, сахар. Доводим до кипения и добавляем уксус. После того, как маринад закипел, заливаем им банки с помидорами. Закрываем банки крышками, укутываем, чтобы они подольше остывали.

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