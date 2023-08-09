Как быстро приготовить вкусные сладкие маринованные помидоры на зиму без стерилизации.
Быстрый рецепт помидоров на зиму без стерилизации в сладком маринаде. Законсервировать томаты таким образом очень просто.
Ингредиенты в расчете на трех литровую банку
- 2 кг помидоров,
- листья вишни, смородины,
- пучок петрушки,
- 3 гвоздики,
- 15 черных горошков перца
- 3 лавровых листа,
- 2 лука,
- 375 г сахара,
- 1 ст. ложка соли,
- 100 мл уксуса.
Приготовление помидоров без стерилизации.
- Тщательно моем помидоры.
- Листья и специи выкладываем на дно простерилизованной банки. Наполняем банку помидорами.
- Заливаем помидоры в банке кипятком и оставляем ее остыть на 15 мин.
- Когда вода охладится, сливаем ее в кастрюлю, добавить к ней соль, сахар. Доводим до кипения и добавляем уксус.
- После того, как маринад закипел, заливаем им банки с помидорами.
- Закрываем банки крышками, укутываем, чтобы они подольше остывали.
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