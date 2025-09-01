Такого гениального салата для праздничного стола вы еще не видели: нужно всего крабовые палочки и еще 3 ингредиента

Праздничный салат в форме закусочного торта с крабовыми палочками — это невероятно вкусное, легкое в приготовлении и поразительное блюдо, которое станет украшением любого стола. Простой рецепт и волшебный вид гарантированно покорят сердца ваших гостей! Рецептом поделились на сайте “Добрі новини”.

Процесс приготовления:

Отварите куриные яйца вкрутую — около 9–10 минут после закипания воды. Затем охладите и очистите их. Разделите белки и желтки. Желтки натрите на мелкой терке и переложите в миску.

Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с желтками. Добавьте две столовые ложки майонеза и тщательно перемешайте в однородную кремовую массу — это будет основа для начинки.

Разверните крабовые палочки в плоские листья. На блюдо или большую тарелку выложите первый крабовый лист и смажьте его тонким слоем сырной намазки. Сверху уложите следующий лист крабовых палочек, а затем слой начинки. Чередуйте крабовые листья и творожную массу до завершения. Последний слой — крабовый лист, который смазываем остатком майонеза по верху и бокам торта.