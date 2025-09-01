- Дата публикации
Такого гениального салата для праздничного стола вы еще не видели: нужно всего крабовые палочки и еще 3 ингредиента
Легкий в приготовлении и эффектный с виду, он обязательно понравится вашим гостям. Секрет в простых ингредиентах и креативном представлении.
Праздничный салат в форме закусочного торта с крабовыми палочками — это невероятно вкусное, легкое в приготовлении и поразительное блюдо, которое станет украшением любого стола. Простой рецепт и волшебный вид гарантированно покорят сердца ваших гостей! Рецептом поделились на сайте “Добрі новини”.
Процесс приготовления:
Отварите куриные яйца вкрутую — около 9–10 минут после закипания воды. Затем охладите и очистите их. Разделите белки и желтки. Желтки натрите на мелкой терке и переложите в миску.
Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с желтками. Добавьте две столовые ложки майонеза и тщательно перемешайте в однородную кремовую массу — это будет основа для начинки.
Разверните крабовые палочки в плоские листья. На блюдо или большую тарелку выложите первый крабовый лист и смажьте его тонким слоем сырной намазки. Сверху уложите следующий лист крабовых палочек, а затем слой начинки. Чередуйте крабовые листья и творожную массу до завершения. Последний слой — крабовый лист, который смазываем остатком майонеза по верху и бокам торта.
Белки натрите на мелкой терке и осторожно покройте ими верх и бока торта. Поставьте закусочный торт-салат в холодильник на 1–2 часа, чтобы он хорошо пропитался.
Приятного аппетита!