ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

Такого гениального салата для праздничного стола вы еще не видели: нужно всего крабовые палочки и еще 3 ингредиента

Легкий в приготовлении и эффектный с виду, он обязательно понравится вашим гостям. Секрет в простых ингредиентах и креативном представлении.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
224 ккал
Торт-салат с крабовыми палочками: рецепт (фото с сайта Добрі новини)

Торт-салат с крабовыми палочками: рецепт (фото с сайта Добрі новини) / © Фото из открытых источников

Праздничный салат в форме закусочного торта с крабовыми палочками — это невероятно вкусное, легкое в приготовлении и поразительное блюдо, которое станет украшением любого стола. Простой рецепт и волшебный вид гарантированно покорят сердца ваших гостей! Рецептом поделились на сайте “Добрі новини”.

Процесс приготовления:

  1. Отварите куриные яйца вкрутую — около 9–10 минут после закипания воды. Затем охладите и очистите их. Разделите белки и желтки. Желтки натрите на мелкой терке и переложите в миску.

  2. Сыр натрите на мелкой терке и смешайте с желтками. Добавьте две столовые ложки майонеза и тщательно перемешайте в однородную кремовую массу — это будет основа для начинки.

  3. Разверните крабовые палочки в плоские листья. На блюдо или большую тарелку выложите первый крабовый лист и смажьте его тонким слоем сырной намазки. Сверху уложите следующий лист крабовых палочек, а затем слой начинки. Чередуйте крабовые листья и творожную массу до завершения. Последний слой — крабовый лист, который смазываем остатком майонеза по верху и бокам торта.

  4. Белки натрите на мелкой терке и осторожно покройте ими верх и бока торта. Поставьте закусочный торт-салат в холодильник на 1–2 часа, чтобы он хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
181
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie