Такого "Оливье" вы еще не пробовали: ваши гости просто сойдут с ума
Устали ставить на стол огромную миску Оливье и наблюдать, как он медленно исчезает до утра?
Пора менять правила игры! Превратите привычный салат в эффектную закуску — простую, стильную и невероятно вкусную. Ваши гости будут в восторге, а вы получите настоящий праздничный хит.
Ингредиенты
- готовый салат "Оливье"
- 1 кг
- круглый лаваш
- 1 уп.
- яичный желток
- 1 шт.
- кунжут, укроп
- по вкусу
- консервированная кукуруза
- 1 б.
Процесс приготовления:
Скрутите лаваш в конус и закрепите край зубочисткой, чтобы он не раскрылся.
Смажьте конусы желтком и посыпьте кунжутом — получится и красиво, и хрустяще.
Отправьте в духовку на 10 минут при 180° — этого хватит, чтобы лаваш подрумянился до золотистой корочки.
Дайте конусам немного остыть, аккуратно уберите зубочистки и наполните их салатом “Оливье”.
Края обмакните в мелко нарезанный укроп, а верх украсьте кукурузой — блюдо заиграет праздничными красками и точно поразит гостей.
Приятного аппетита!