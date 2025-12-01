ТСН в социальных сетях

Салаты
247
1 мин

Такого "Оливье" вы еще не пробовали: ваши гости просто сойдут с ума

Устали ставить на стол огромную миску Оливье и наблюдать, как он медленно исчезает до утра?

Татьяна Мележик
42 минуты
206 ккал
Оливье в новой подаче

Оливье в новой подаче / © Фото из открытых источников

Пора менять правила игры! Превратите привычный салат в эффектную закуску — простую, стильную и невероятно вкусную. Ваши гости будут в восторге, а вы получите настоящий праздничный хит.

Ингредиенты

готовый салат "Оливье"
1 кг
круглый лаваш
1 уп.
яичный желток
1 шт.
кунжут, укроп
по вкусу
консервированная кукуруза
1 б.

Процесс приготовления:

  1. Скрутите лаваш в конус и закрепите край зубочисткой, чтобы он не раскрылся.

  2. Смажьте конусы желтком и посыпьте кунжутом — получится и красиво, и хрустяще.

  3. Отправьте в духовку на 10 минут при 180° — этого хватит, чтобы лаваш подрумянился до золотистой корочки.

  4. Дайте конусам немного остыть, аккуратно уберите зубочистки и наполните их салатом “Оливье”.

  5. Края обмакните в мелко нарезанный укроп, а верх украсьте кукурузой — блюдо заиграет праздничными красками и точно поразит гостей.

Приятного аппетита!

