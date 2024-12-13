Категория
Салаты
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Тиффани": вкусный и красивый салат на зимние праздники

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
365 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
575
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
"Тиффани": вкусный и красивый салат на зимние праздники

Салат "Тиффани" / Фото: Фото из открытых источников

Очень интересный салат, который станет украшением любого праздничного стола. Гости обязательно попросят у вас рецепт.

Главное преимущество этого салата в том, что он готовится за считанные минуты, а получается очень вкусно. Он понравится даже настоящим гурманам!

Ингредиенты

филе курицы
300 г
грецкие орехи
100 г
вареные яйца
2 шт.
твердый сыр
100 г
виноград
100 г
майонез
по вкусу
соль
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Куриное филе смажьте излюбленными специями, обжарьте до золотистости на капле масла (7-10 минут). Нарезать кубиками. Филе выложить первым слоем в стеклянные бокалы, добавить сеточку из майонеза.
  2. Посыпать измельченными грецкими орехами, натереть на терке яичные белки и добавить сверху. Полить сеточкой из майонеза.
  3. Натереть сыр, выложить сверху. Добавить сеточку из майонеза.
  4. На творог выложить натертые яичные желтки. Полить майонезом.
  5. Украсить половинками винограда.

Приятного аппетита!

Похожие темы:

Следующая публикация