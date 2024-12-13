"Тиффани": вкусный и красивый салат на зимние праздники

Очень интересный салат, который станет украшением любого праздничного стола. Гости обязательно попросят у вас рецепт.

Главное преимущество этого салата в том, что он готовится за считанные минуты, а получается очень вкусно. Он понравится даже настоящим гурманам!

Ингредиенты филе курицы 300 г грецкие орехи 100 г вареные яйца 2 шт. твердый сыр 100 г виноград 100 г майонез по вкусу соль по вкусу

Процесс приготовления:

Куриное филе смажьте излюбленными специями, обжарьте до золотистости на капле масла (7-10 минут). Нарезать кубиками. Филе выложить первым слоем в стеклянные бокалы, добавить сеточку из майонеза. Посыпать измельченными грецкими орехами, натереть на терке яичные белки и добавить сверху. Полить сеточкой из майонеза. Натереть сыр, выложить сверху. Добавить сеточку из майонеза. На творог выложить натертые яичные желтки. Полить майонезом. Украсить половинками винограда.

Приятного аппетита!