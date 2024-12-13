"Тиффани": вкусный и красивый салат на зимние праздники

Очень интересный салат, который станет украшением любого праздничного стола. Гости обязательно попросят у вас рецепт.
Главное преимущество этого салата в том, что он готовится за считанные минуты, а получается очень вкусно. Он понравится даже настоящим гурманам!
Ингредиенты
- филе курицы
- 300 г
- грецкие орехи
- 100 г
- вареные яйца
- 2 шт.
- твердый сыр
- 100 г
- виноград
- 100 г
- майонез
- по вкусу
- соль
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Куриное филе смажьте излюбленными специями, обжарьте до золотистости на капле масла (7-10 минут). Нарезать кубиками. Филе выложить первым слоем в стеклянные бокалы, добавить сеточку из майонеза.
- Посыпать измельченными грецкими орехами, натереть на терке яичные белки и добавить сверху. Полить сеточкой из майонеза.
- Натереть сыр, выложить сверху. Добавить сеточку из майонеза.
- На творог выложить натертые яичные желтки. Полить майонезом.
- Украсить половинками винограда.
Приятного аппетита!