ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
271
Время на прочтение
1 мин

Три ингредиента — и шедевр готов: салат, который завоевал миллионы сердец

Попробуйте создать кулинарный шедевр всего из трех ингредиентов — результат вас приятно удивит.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
Салат из трех ингредиентов: рецепт

Салат из трех ингредиентов: рецепт / © Фото из открытых источников

Вкусное и полезное блюдо из трех простых продуктов — именно так называют этот универсальный рецепт салата, который знают во многих домах, а готовится он всего 5 минут.

Ингредиенты

морковь
2 шт.
плавленые сырки
2 шт.
вареные яйца
2 шт.
майонез
3–4 ст. л.
чеснок
1–2 зубчика

Процесс приготовления:

  1. Сначала отварите яйца до готовности, остудите их и аккуратно очистите от скорлупы. Затем натрите яйца на мелкой терке.

  2. Морковь и плавленые сырки также измельчите на терке, чтобы блюдо получило нежную и однородную текстуру.

  3. Все подготовленные ингредиенты переложите в глубокую миску. Для яркого вкуса добавьте размельченный чеснок и майонез, тщательно перемешайте до однородности.

  4. Салат готов к подаче — можно сразу наслаждаться его нежным и пикантным вкусом!

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
271
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie