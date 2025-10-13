- Дата публикации
-
- Категория
- Салаты
- Количество просмотров
- 271
- Время на прочтение
- 1 мин
Три ингредиента — и шедевр готов: салат, который завоевал миллионы сердец
Попробуйте создать кулинарный шедевр всего из трех ингредиентов — результат вас приятно удивит.
Вкусное и полезное блюдо из трех простых продуктов — именно так называют этот универсальный рецепт салата, который знают во многих домах, а готовится он всего 5 минут.
Ингредиенты
- морковь
- 2 шт.
- плавленые сырки
- 2 шт.
- вареные яйца
- 2 шт.
- майонез
- 3–4 ст. л.
- чеснок
- 1–2 зубчика
Процесс приготовления:
Сначала отварите яйца до готовности, остудите их и аккуратно очистите от скорлупы. Затем натрите яйца на мелкой терке.
Морковь и плавленые сырки также измельчите на терке, чтобы блюдо получило нежную и однородную текстуру.
Все подготовленные ингредиенты переложите в глубокую миску. Для яркого вкуса добавьте размельченный чеснок и майонез, тщательно перемешайте до однородности.
Салат готов к подаче — можно сразу наслаждаться его нежным и пикантным вкусом!
Приятного аппетита!