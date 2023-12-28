Украшение стола: салат с креветками, авокадо и помидорами

Легкий, сочный салат с креветками и авокадо может стать прекрасным украшением любого стола. Кроме двух этих главных ингредиентов вам понадобятся помидоры "Черри" и микс салатов.
Ингредиенты
- креветки
- 400 г
- авокадо
- 1 шт.
- помидоры "Черри"
- 200 г
- микс салатов
- 100 г
- сок лимона
- масло оливковое
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- сухой чеснок
- кунжут
- соль
- Креветки отварите 2-3 минуты в подсоленной воде. Слейте воду, почистите. Обжарьте креветки с соком лимона пару минут.
- Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку. Нарежьте полосками или кусочками. Посыпьте солью, перцем, сухим чесноком и полейте соком лимона.
- Помидоры разрежьте на половинки.
- Салат промойте и разложите на 15 минут на полотенце.
- В салатник выложите салат, креветки, авокадо, помидоры, сбрызните оливковым маслом. Перемешайте. Выложите салат на красивое блюдо и посыпьте слегка кунжутом.
Советы:
- Кунжут добавляйте по желанию.
- В салат можно добавить красный лук.
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