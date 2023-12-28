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Украшение стола: салат с креветками, авокадо и помидорами

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
111 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
30
Время на прочтение
1 мин
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Украшение стола: салат с креветками, авокадо и помидорами

Салат с креветками, авокадо и помидорами / Фото: Credits

Легкий, сочный салат с креветками и авокадо может стать прекрасным украшением любого стола. Кроме двух этих главных ингредиентов вам понадобятся помидоры "Черри" и микс салатов.

Ингредиенты

креветки
400 г
авокадо
1 шт.
помидоры "Черри"
200 г
микс салатов
100 г
сок лимона
масло оливковое
1 ст. л.
перец черный молотый
сухой чеснок
кунжут
соль
  1. Креветки отварите 2-3 минуты в подсоленной воде. Слейте воду, почистите. Обжарьте креветки с соком лимона пару минут.
  2. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку. Нарежьте полосками или кусочками. Посыпьте солью, перцем, сухим чесноком и полейте соком лимона. 
  3. Помидоры разрежьте на половинки.
  4. Салат промойте и разложите на 15 минут на полотенце.
  5. В салатник выложите салат, креветки, авокадо, помидоры, сбрызните оливковым  маслом. Перемешайте. Выложите салат на красивое блюдо и посыпьте слегка кунжутом.

Советы: 

  • Кунжут добавляйте по желанию.
  • В салат можно добавить красный лук. 

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Дата публикации
Просмотры
30
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