Базовый рецепт легендарного салата "Винегрет" можно значительно улучшить, если заправить его не просто растительным маслом, а вкусной заправкой. Как его готовить?
Если вам надоел вкус "Винегрета" и вы хотите его немного разнообразить, попробуйте заправить салат не простым растительным маслом.
Ингредиенты
- свекла
- 3 шт.
- морковь
- 2 шт.
- картофель
- 3 шт.
- соленые или маринованные огурцы
- 2-3 шт.
- консервированный горошек
- 6 ст. кровать
- лук
- 1 шт.
- квашеная капуста
- по желанию
- растительное масло
- 5 ст. кровать
- соль
- по вкусу
- черный молотый перец
- по вкусу
- сахар
- 1/2 ч. ложки
- горчица
- 1 ч. ложка
- лимонный сок или уксус 9%
- 1 ст. кровати
- Сначала нужно отварить овощи. Обратите внимание, что картофель варится примерно 20-25 минут, морковь 25-30 минут, а свекла до 50 минут. Нарезать их кубиками.
- Нарезать кубиками лук и соленые (маринованные огурцы). Добавить горошек. Квашеную капусту можно добавлять по желанию порционно, чтобы салат дольше хранился.
- Делаем заправку: смешать масло, соль, черный молотый перец, горчицу, сахар, лимонный сок или уксус.
- Все перемешиваем с заправкой.
Наслаждаемся результатом. Приятного аппетита!