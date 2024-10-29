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Винегрет: простой рецепт с уникальной заправкой – такой вкусности вы еще не ели

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1007
Время на прочтение
1 мин
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Винегрет: простой рецепт с уникальной заправкой – такой вкусности вы еще не ели

Винегрет: вкусный рецепт с уникальной заправкой / Фото: pixabay.com

Базовый рецепт легендарного салата "Винегрет" можно значительно улучшить, если заправить его не просто растительным маслом, а вкусной заправкой. Как его готовить?

Если вам надоел вкус "Винегрета" и вы хотите его немного разнообразить, попробуйте заправить салат не простым растительным маслом.

Ингредиенты

свекла
3 шт.
морковь
2 шт.
картофель
3 шт.
соленые или маринованные огурцы
2-3 шт.
консервированный горошек
6 ст. кровать
лук
1 шт.
квашеная капуста
по желанию
растительное масло
5 ст. кровать
соль
по вкусу
черный молотый перец
по вкусу
сахар
1/2 ч. ложки
горчица
1 ч. ложка
лимонный сок или уксус 9%
1 ст. кровати
  1. Сначала нужно отварить овощи. Обратите внимание, что картофель варится примерно 20-25 минут, морковь 25-30 минут, а свекла до 50 минут. Нарезать их кубиками.
  2. Нарезать кубиками лук и соленые (маринованные огурцы). Добавить горошек. Квашеную капусту можно добавлять по желанию порционно, чтобы салат дольше хранился.
  3. Делаем заправку: смешать масло, соль, черный молотый перец, горчицу, сахар, лимонный сок или уксус.
  4. Все перемешиваем с заправкой.

Наслаждаемся результатом. Приятного аппетита!

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