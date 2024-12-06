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Вкусная альтернатива "Шубе": попробуйте приготовить на праздничный стол салат "Фламинго" — не пожалеете

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
134 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
886
Время на прочтение
1 мин
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Вкусная альтернатива "Шубе": попробуйте приготовить на праздничный стол салат "Фламинго" — не пожалеете

Салат "Фламинго" (фото с сайта Чашка) / Фото: Фото из открытых источников

Яркий и аппетитный салат "Фламинго" станет украшением праздничного стола, если традиционная "Селедка под шубой" вам уже надоела.

Характерный розовый цвет этому салату придает вареная свекла. Этот овощ можно с легкостью сочетать с разными продуктами, а потому из него готовится немало блюд.

Ингредиенты

отварная свекла
2 шт.
соль
1/2 ч. ложки
черный перец молотый
щепотка
чеснок
1 зубчик
плавленый сырок
2 шт.
крабовые палочки
220 г
майонез
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Отварную свеклу натереть на терке, добавить к ней пропущенный через пресс зубчик чеснока, посолить, поперчить и перемешать. Первым в салате будет этот свекольный слой. Обязательно смазать майонезом.
  2. Сверху выложить натертый плавленый сырок. Смазать майонезом.
  3. На терке натереть вареные яйца, выложить третьим слоем, смазать майонезом. Потом натереть крабовые палочки, выложить сверху и смазать майонезом.
  4. Сверху можно украсить укропом. Оставить в холодильнике на 1 час.

Приятного аппетита!

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