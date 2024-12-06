Вкусная альтернатива "Шубе": попробуйте приготовить на праздничный стол салат "Фламинго" — не пожалеете

Яркий и аппетитный салат "Фламинго" станет украшением праздничного стола, если традиционная "Селедка под шубой" вам уже надоела.
Характерный розовый цвет этому салату придает вареная свекла. Этот овощ можно с легкостью сочетать с разными продуктами, а потому из него готовится немало блюд.
Ингредиенты
- отварная свекла
- 2 шт.
- соль
- 1/2 ч. ложки
- черный перец молотый
- щепотка
- чеснок
- 1 зубчик
- плавленый сырок
- 2 шт.
- крабовые палочки
- 220 г
- майонез
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Отварную свеклу натереть на терке, добавить к ней пропущенный через пресс зубчик чеснока, посолить, поперчить и перемешать. Первым в салате будет этот свекольный слой. Обязательно смазать майонезом.
- Сверху выложить натертый плавленый сырок. Смазать майонезом.
- На терке натереть вареные яйца, выложить третьим слоем, смазать майонезом. Потом натереть крабовые палочки, выложить сверху и смазать майонезом.
- Сверху можно украсить укропом. Оставить в холодильнике на 1 час.
Приятного аппетита!