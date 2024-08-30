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Вкуснейший салат из огурцов: рецепт, после публикации которого в Исландии раскупили все овощи

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
25 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
553
Время на прочтение
1 мин
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Вкуснейший салат из огурцов: рецепт, после публикации которого в Исландии раскупили все овощи

салат из огурцов

Необычный салат из огурцов

После обнародования рецепта салата из огурцов канадским блоггером Логаном Моффитти, известного своими рецептами с огурцами, в Исландии произошел огуречный бум, полки супермаркетов, где лежали огурцы, буквально опустели.

Когда исландские блоггеры начали делиться видео с этим рецептом со своими подписчиками, оно стало вирусным, что привело к стремительному росту спроса на огурцы, что в свою очередь повлекло за собой дефицит в магазинах.

Делимся рецептом салата из огурцов. Все дело здесь в заправке.

Рецепт салата из огурцов

Ингредиенты:

  • 2 длинноплодных огурца или 3 -4 средних, тонко нарезанных слайсами
  • 1 ст.л соли.

Для заправки:

  • рисовый уксус – 2 ст.л,
  • сахар – 1 ст.л,
  • соевый соус – 3 ст.л,
  • жареный кунжут – 1 ст.л,
  • кунжутное масло – 1 ст.л

Способ приготовления салата:

  • Нарезанные огурцы присолить и оставить на 30 мин. После этого промыть огурцы в холодной воде, слегка отжать и просушить на бумажном полотенце.
  • Смешайте все ингредиенты для заправки.
  • Добавьте к огурцам заправку. Можно сразу есть, а можно отправить в холодильник на 30 мин, чтобы огурцы лучше промариновывались.

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