Вкуснейший салат из огурцов: рецепт, после публикации которого в Исландии раскупили все овощи

После обнародования рецепта салата из огурцов канадским блоггером Логаном Моффитти, известного своими рецептами с огурцами, в Исландии произошел огуречный бум, полки супермаркетов, где лежали огурцы, буквально опустели.

Когда исландские блоггеры начали делиться видео с этим рецептом со своими подписчиками, оно стало вирусным, что привело к стремительному росту спроса на огурцы, что в свою очередь повлекло за собой дефицит в магазинах.

Делимся рецептом салата из огурцов. Все дело здесь в заправке.

Рецепт салата из огурцов

Ингредиенты:

2 длинноплодных огурца или 3 -4 средних, тонко нарезанных слайсами

1 ст.л соли.

Для заправки:

рисовый уксус – 2 ст.л,

сахар – 1 ст.л,

соевый соус – 3 ст.л,

жареный кунжут – 1 ст.л,

кунжутное масло – 1 ст.л

Способ приготовления салата:

Нарезанные огурцы присолить и оставить на 30 мин. После этого промыть огурцы в холодной воде, слегка отжать и просушить на бумажном полотенце.

Смешайте все ингредиенты для заправки.

Добавьте к огурцам заправку. Можно сразу есть, а можно отправить в холодильник на 30 мин, чтобы огурцы лучше промариновывались.

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