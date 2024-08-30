Вкуснейший салат из огурцов: рецепт, после публикации которого в Исландии раскупили все овощи

Необычный салат из огурцов
После обнародования рецепта салата из огурцов канадским блоггером Логаном Моффитти, известного своими рецептами с огурцами, в Исландии произошел огуречный бум, полки супермаркетов, где лежали огурцы, буквально опустели.
Когда исландские блоггеры начали делиться видео с этим рецептом со своими подписчиками, оно стало вирусным, что привело к стремительному росту спроса на огурцы, что в свою очередь повлекло за собой дефицит в магазинах.
Делимся рецептом салата из огурцов. Все дело здесь в заправке.
Рецепт салата из огурцов
Ингредиенты:
- 2 длинноплодных огурца или 3 -4 средних, тонко нарезанных слайсами
- 1 ст.л соли.
Для заправки:
- рисовый уксус – 2 ст.л,
- сахар – 1 ст.л,
- соевый соус – 3 ст.л,
- жареный кунжут – 1 ст.л,
- кунжутное масло – 1 ст.л
Способ приготовления салата:
- Нарезанные огурцы присолить и оставить на 30 мин. После этого промыть огурцы в холодной воде, слегка отжать и просушить на бумажном полотенце.
- Смешайте все ингредиенты для заправки.
- Добавьте к огурцам заправку. Можно сразу есть, а можно отправить в холодильник на 30 мин, чтобы огурцы лучше промариновывались.
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