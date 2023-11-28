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Вкусный перекус: рецепт легкого сезонного салата с гранатом и хурмой

Время готовки
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
365 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
278
Время на прочтение
1 мин
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Вкусный перекус: рецепт легкого сезонного салата с гранатом и хурмой

Салат с гранатом и хурмой / Фото: Credits

Начался сезон гранатов и хурмы, однако не все знают, что их можно использовать, добавляя к блюдам и салатам. Кулинарная блоггерша Шерил Вакнин поделилась новым рецептом яркого витаминного салата.

Ингредиенты

рукола
100 гр
зерна граната
50 г
хурма
1 шт
фенхель
50 гр
грецкие орехи
пармезан
60 гр
укроп
оливковое масло
4 ст. л.
бальзамический уксус
1,5 ст. л.
мед
2 ч. л.
дижонская горчица
1 ч. л.
сок лимона
2 ст. л.

Приготовление

  1. Вымойте руколу и выложите в тарелку.
  2. Очистите гранат и извлеките зерна.
  3. Нарежьте хурму небольшими ломтиками, как показала Шерил.
  4. Очистите от скорлупы грецкие орехи и немного измельчите их ножом.
  5. Нарежьте фенхель и укроп.
  6. Натрите или нарежьте тонкими слайсами пармезан.
  7. Для заправки смешайте оливковое масло, уксус, бальзамический уксус, мед, дижонскую горчицу и сок лимона.
  8. Соберите салат и полейте заправкой по вашему вкусу, перемешайте и наслаждайтесь.

По желанию хурму можно заменить яблоком, а оставшуюся заправку хранить в холодильнике до недели.

Кулинарка рекомендует подавать это как гарнир к обеду или ужину. Добавьте немного киноа или жареного нута, чтобы сделать это полноценным обедом.

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Дата публикации
Просмотры
278
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