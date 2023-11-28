Вкусный перекус: рецепт легкого сезонного салата с гранатом и хурмой

Начался сезон гранатов и хурмы, однако не все знают, что их можно использовать, добавляя к блюдам и салатам. Кулинарная блоггерша Шерил Вакнин поделилась новым рецептом яркого витаминного салата.

Ингредиенты рукола 100 гр зерна граната 50 г хурма 1 шт фенхель 50 гр грецкие орехи пармезан 60 гр укроп оливковое масло 4 ст. л. бальзамический уксус 1,5 ст. л. мед 2 ч. л. дижонская горчица 1 ч. л. сок лимона 2 ст. л.

Приготовление

Вымойте руколу и выложите в тарелку. Очистите гранат и извлеките зерна. Нарежьте хурму небольшими ломтиками, как показала Шерил. Очистите от скорлупы грецкие орехи и немного измельчите их ножом. Нарежьте фенхель и укроп. Натрите или нарежьте тонкими слайсами пармезан. Для заправки смешайте оливковое масло, уксус, бальзамический уксус, мед, дижонскую горчицу и сок лимона. Соберите салат и полейте заправкой по вашему вкусу, перемешайте и наслаждайтесь.

По желанию хурму можно заменить яблоком, а оставшуюся заправку хранить в холодильнике до недели.

Кулинарка рекомендует подавать это как гарнир к обеду или ужину. Добавьте немного киноа или жареного нута, чтобы сделать это полноценным обедом.

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