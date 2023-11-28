Вкусный перекус: рецепт легкого сезонного салата с гранатом и хурмой

Начался сезон гранатов и хурмы, однако не все знают, что их можно использовать, добавляя к блюдам и салатам. Кулинарная блоггерша Шерил Вакнин поделилась новым рецептом яркого витаминного салата.
Ингредиенты
- рукола
- 100 гр
- зерна граната
- 50 г
- хурма
- 1 шт
- фенхель
- 50 гр
- грецкие орехи
- пармезан
- 60 гр
- укроп
- оливковое масло
- 4 ст. л.
- бальзамический уксус
- 1,5 ст. л.
- мед
- 2 ч. л.
- дижонская горчица
- 1 ч. л.
- сок лимона
- 2 ст. л.
Приготовление
- Вымойте руколу и выложите в тарелку.
- Очистите гранат и извлеките зерна.
- Нарежьте хурму небольшими ломтиками, как показала Шерил.
- Очистите от скорлупы грецкие орехи и немного измельчите их ножом.
- Нарежьте фенхель и укроп.
- Натрите или нарежьте тонкими слайсами пармезан.
- Для заправки смешайте оливковое масло, уксус, бальзамический уксус, мед, дижонскую горчицу и сок лимона.
- Соберите салат и полейте заправкой по вашему вкусу, перемешайте и наслаждайтесь.
По желанию хурму можно заменить яблоком, а оставшуюся заправку хранить в холодильнике до недели.
Кулинарка рекомендует подавать это как гарнир к обеду или ужину. Добавьте немного киноа или жареного нута, чтобы сделать это полноценным обедом.
Читайте также:
- Макаронный салат: классический рецепт
- Салат Нисуаз с тунцем: классический рецепт
- Оригинальный рецепт бутерброда с перцем от Ольги Мартыновской
- Салат из печени трески с творогом и перепелиными яйцами: классический рецепт
- Салат из свеклы: рецепт вкусного и полезного блюда