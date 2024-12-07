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Все будут в восторге: как из одной банки шпротов приготовить вкусный и сытный салат "Обжора"

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
139 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
470
Время на прочтение
1 мин
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Все будут в восторге: как из одной банки шпротов приготовить вкусный и сытный салат "Обжора"

Салат "Обжора" со шпротами / Фото: pixabay.com

Сытное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин.

Если вы не знаете, что приготовить такого, чтобы было сытно и вкусно, попробуйте этот интересный салат. Все ваши родные точно будут в восторге.

Ингредиенты

шпроты
1 банка
горошек
1 банка
вареный картофель
2-3 шт.
вареные яйца
2 шт.
огурец
1 шт.
укроп
по вкусу
луковица
1 шт.
сахар
1 ст. кровати
соль
1/2 ч. ложки
уксус 6%
3 ст. ложки
горячая вода
100 мл

Процесс приготовления:

  1. Со шпротов слить растительное масло, мелко нарезать и выложить в глубокую емкость. Вареный в мундирах картофель почистить, нарезать кубиками и отправить к шпротам.
  2. Одну красную луковицу порезать полукольцами, залить горячей водой, добавить соль и сахар, остаться мариноваться на 15 минут. Затем воду слить и лук добавить в салат.
  3. Длинный огурец порезать соломкой, яйца отварить и порезать кубиками.
  4. Посыпать укропом по желанию. Добавить по вкусу соли. Заправить майонезом и добавить горошек (жидкость предварительно слить). Еще раз хорошо перемешать.

Приятного аппетита!

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