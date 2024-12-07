Все будут в восторге: как из одной банки шпротов приготовить вкусный и сытный салат "Обжора"

Если вы не знаете, что приготовить такого, чтобы было сытно и вкусно, попробуйте этот интересный салат. Все ваши родные точно будут в восторге.

Ингредиенты шпроты 1 банка горошек 1 банка вареный картофель 2-3 шт. вареные яйца 2 шт. огурец 1 шт. укроп по вкусу луковица 1 шт. сахар 1 ст. кровати соль 1/2 ч. ложки уксус 6% 3 ст. ложки горячая вода 100 мл

Процесс приготовления:

Со шпротов слить растительное масло, мелко нарезать и выложить в глубокую емкость. Вареный в мундирах картофель почистить, нарезать кубиками и отправить к шпротам. Одну красную луковицу порезать полукольцами, залить горячей водой, добавить соль и сахар, остаться мариноваться на 15 минут. Затем воду слить и лук добавить в салат. Длинный огурец порезать соломкой, яйца отварить и порезать кубиками. Посыпать укропом по желанию. Добавить по вкусу соли. Заправить майонезом и добавить горошек (жидкость предварительно слить). Еще раз хорошо перемешать.

Приятного аппетита!