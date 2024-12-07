Все будут в восторге: как из одной банки шпротов приготовить вкусный и сытный салат "Обжора"

Сытное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин.
Если вы не знаете, что приготовить такого, чтобы было сытно и вкусно, попробуйте этот интересный салат. Все ваши родные точно будут в восторге.
Ингредиенты
- шпроты
- 1 банка
- горошек
- 1 банка
- вареный картофель
- 2-3 шт.
- вареные яйца
- 2 шт.
- огурец
- 1 шт.
- укроп
- по вкусу
- луковица
- 1 шт.
- сахар
- 1 ст. кровати
- соль
- 1/2 ч. ложки
- уксус 6%
- 3 ст. ложки
- горячая вода
- 100 мл
Процесс приготовления:
- Со шпротов слить растительное масло, мелко нарезать и выложить в глубокую емкость. Вареный в мундирах картофель почистить, нарезать кубиками и отправить к шпротам.
- Одну красную луковицу порезать полукольцами, залить горячей водой, добавить соль и сахар, остаться мариноваться на 15 минут. Затем воду слить и лук добавить в салат.
- Длинный огурец порезать соломкой, яйца отварить и порезать кубиками.
- Посыпать укропом по желанию. Добавить по вкусу соли. Заправить майонезом и добавить горошек (жидкость предварительно слить). Еще раз хорошо перемешать.
Приятного аппетита!