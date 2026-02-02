- Дата публикации
Всего 4 свеклы — и готов невероятный салат для похудения за 5 минут
Салат — одно из самых простых блюд, ведь для его приготовления достаточно нарезать ингредиенты, смешать их и заправить растительным маслом, майонезом или другой любимой заправкой. Они могут быть как свежими, так и отварными.
На сайте “Сенсація” предложили диетический салат из свеклы: простой, бюджетный, вкусный и одновременно эффективный для похудения. Кроме того, свекла — очень питательный продукт, дающий организму ценные вещества.
Ингредиенты
- отварная свекла
- 4 шт.
- лук
- 1 шт.
- соленые огурцы
- 5 шт.
- вареные яйца
- 4 шт.
- оливковое масло
- по вкусу
- поджаренное масло
- 200 мл
- молоко
- 9 мл
- соль
- по вкусу
- черный перец
- по вкусу
- горчица
- 1 ч. ложка
- лимонный сок
- 1 ч. ложка
- петрушка
- по вкусу
- чеснок
- 2 зубчика
Процесс приготовления:
Сначала очищаем лук и нарезаем его небольшими кусочками, после чего обжариваем на разогретом масле до золотистого цвета. Соленые огурцы нарезаем кубиками, так же измельчаем отварные яйца. Для заправки объединяем оливковое масло, молоко, горчицу, лимонный сок, соль и перец, взбивая до густой и однородной консистенции.
Главный ингредиент салата — свекла. Ее натираем на средней терке и добавляем мелко порубленный чеснок и свежую петрушку. Все ингредиенты складываем в одной большой миске, заправляем соусом и тщательно перемешиваем.
Перед подачей салат можно украсить зеленью и подать с хрустящими гренками.
Приятного аппетита!