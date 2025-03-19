Яичный салат, который готовят на Пасху десятилетиями: обязательно попробуйте

Яичные салаты – отличный выбор не только для Пасхи, но именно в это время они становятся особенно популярными. Их главное преимущество – доступные ингредиенты и непревзойденный вкус.
Этот салат готовить гораздо быстрее овощного, а результат превосходит все ожидания! Огромной гордостью для Польши этот рецепт, ведь он был создан еще в прошлом веке. Он станет отличным дополнением к пасхальному столу, когда у вас будет много яиц, но приготовить его можно и в любой другой удобный момент.
Ингредиенты
- маринованные грибы
- 300 г
- вкрутую сваренные яйца
- 10 шт.
- консервированный горошек
- 1 банка
- маринованные огурцы
- 5 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- соль и перец
- по вкусу
- майонез
- для заправки
- горчица
- для заправки
- шнит-лук
- для украшения
Процесс приготовления:
- Сварите яйца вкрутую в подсоленной воде с добавлением немного уксуса, чтобы избежать утечки белков в случае трещин на скорлупе.
- Пока яйца варятся, подготовьте другие ингредиенты: нарежьте огурцы маринованные кубиками, слейте жидкость из консервированного горошка и грибов, а грибы тоже порежьте мелко.
- Все подготовленные компоненты – грибы, огурцы, чеснок (предварительно пропущенный через пресс) – положите в миску. Порежьте вареные яйца и добавьте к другим ингредиентам.
- К салату добавьте майонез (2 ложки) и горчицу (1 ложку). Приправьте по вкусу черным перцем, а соль добавляйте осторожно.
- По желанию можно добавить мелко нарезанный лук для аромата. Хорошо размешайте, дайте настояться в холодильнике несколько часов, чтобы вкусы слились в одно целое.
Приятного аппетита!
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