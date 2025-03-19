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Яичный салат, который готовят на Пасху десятилетиями: обязательно попробуйте

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
113 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
165
Время на прочтение
2 мин
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Яичный салат, который готовят на Пасху десятилетиями: обязательно попробуйте

Яичный салат на Пасху: рецепт / Фото: pixabay.com

Яичные салаты – отличный выбор не только для Пасхи, но именно в это время они становятся особенно популярными. Их главное преимущество – доступные ингредиенты и непревзойденный вкус.

Этот салат готовить гораздо быстрее овощного, а результат превосходит все ожидания! Огромной гордостью для Польши этот рецепт, ведь он был создан еще в прошлом веке. Он станет отличным дополнением к пасхальному столу, когда у вас будет много яиц, но приготовить его можно и в любой другой удобный момент.

Ингредиенты

маринованные грибы
300 г
вкрутую сваренные яйца
10 шт.
консервированный горошек
1 банка
маринованные огурцы
5 шт.
чеснок
2 зубчика
соль и перец
по вкусу
майонез
для заправки
горчица
для заправки
шнит-лук
для украшения

Процесс приготовления:

  1. Сварите яйца вкрутую в подсоленной воде с добавлением немного уксуса, чтобы избежать утечки белков в случае трещин на скорлупе.
  2. Пока яйца варятся, подготовьте другие ингредиенты: нарежьте огурцы маринованные кубиками, слейте жидкость из консервированного горошка и грибов, а грибы тоже порежьте мелко.
  3. Все подготовленные компоненты – грибы, огурцы, чеснок (предварительно пропущенный через пресс) – положите в миску. Порежьте вареные яйца и добавьте к другим ингредиентам.
  4. К салату добавьте майонез (2 ложки) и горчицу (1 ложку). Приправьте по вкусу черным перцем, а соль добавляйте осторожно.
  5. По желанию можно добавить мелко нарезанный лук для аромата. Хорошо размешайте, дайте настояться в холодильнике несколько часов, чтобы вкусы слились в одно целое.

Приятного аппетита!

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