Яичный салат, который готовят на Пасху десятилетиями: обязательно попробуйте

Яичные салаты – отличный выбор не только для Пасхи, но именно в это время они становятся особенно популярными. Их главное преимущество – доступные ингредиенты и непревзойденный вкус.

Этот салат готовить гораздо быстрее овощного, а результат превосходит все ожидания! Огромной гордостью для Польши этот рецепт, ведь он был создан еще в прошлом веке. Он станет отличным дополнением к пасхальному столу, когда у вас будет много яиц, но приготовить его можно и в любой другой удобный момент.

Ингредиенты маринованные грибы 300 г вкрутую сваренные яйца 10 шт. консервированный горошек 1 банка маринованные огурцы 5 шт. чеснок 2 зубчика соль и перец по вкусу майонез для заправки горчица для заправки шнит-лук для украшения

Процесс приготовления:

Сварите яйца вкрутую в подсоленной воде с добавлением немного уксуса, чтобы избежать утечки белков в случае трещин на скорлупе. Пока яйца варятся, подготовьте другие ингредиенты: нарежьте огурцы маринованные кубиками, слейте жидкость из консервированного горошка и грибов, а грибы тоже порежьте мелко. Все подготовленные компоненты – грибы, огурцы, чеснок (предварительно пропущенный через пресс) – положите в миску. Порежьте вареные яйца и добавьте к другим ингредиентам. К салату добавьте майонез (2 ложки) и горчицу (1 ложку). Приправьте по вкусу черным перцем, а соль добавляйте осторожно. По желанию можно добавить мелко нарезанный лук для аромата. Хорошо размешайте, дайте настояться в холодильнике несколько часов, чтобы вкусы слились в одно целое.

Приятного аппетита!

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