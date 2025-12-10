ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
241
Время на прочтение
1 мин

Забудьте о "Шубе": салат "Империя" сорвет все комплименты за праздничным столом

Ищете сытный, полезный, но еще и праздничный салат? Попробуйте этот рецепт.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
208 ккал
Салат "Империя": рецепт (фото с сайта "Господинька")

Салат "Империя": рецепт (фото с сайта "Господинька")

Он будет выглядеть привлекательно на праздничном столе и непременно понравится всем гостям. Рецептом поделились на сайте "Господинька".

Ингредиенты

отварная свекла
3-4шт.
вареные яйца
4-6шт.
чернослив
150г
твердый сыр
100г
грецкие орехи
100г
замороженный зеленый горошек
100г
соль, перец
по вкусу
майонез
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Отварную свеклу натереть на крупной терке, подсолить, добавить молотый черный перец. Хорошо перемешать, разделить на две равные части и одну выложить первым слоем в кольцо диаметром 20 см. Сделать майонезную сеточку.

  2. Вторым слоем идут вареные яйца, которые тоже нужно натереть, но на мелкой терке. Смазать майонезом.

  3. Затем равномерно выложить чернослив, а сверху натертый сыр и горошек (если нет замороженного, можно взять консервированный). Смазать майонезом.

  4. Последний слой – вторая половина свеклы. Перед подачей сделать сеточку из майонеза и посыпать измельченными грецкими орехами. Поставить в холодильник на несколько часов, но лучше на ночь.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
241
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie