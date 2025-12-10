- Дата публикации
-
- Категория
- Салаты
- Количество просмотров
- 241
- Время на прочтение
- 1 мин
Забудьте о "Шубе": салат "Империя" сорвет все комплименты за праздничным столом
Ищете сытный, полезный, но еще и праздничный салат? Попробуйте этот рецепт.
Он будет выглядеть привлекательно на праздничном столе и непременно понравится всем гостям. Рецептом поделились на сайте "Господинька".
Ингредиенты
- отварная свекла
- 3-4шт.
- вареные яйца
- 4-6шт.
- чернослив
- 150г
- твердый сыр
- 100г
- грецкие орехи
- 100г
- замороженный зеленый горошек
- 100г
- соль, перец
- по вкусу
- майонез
- по вкусу
Процесс приготовления:
Отварную свеклу натереть на крупной терке, подсолить, добавить молотый черный перец. Хорошо перемешать, разделить на две равные части и одну выложить первым слоем в кольцо диаметром 20 см. Сделать майонезную сеточку.
Вторым слоем идут вареные яйца, которые тоже нужно натереть, но на мелкой терке. Смазать майонезом.
Затем равномерно выложить чернослив, а сверху натертый сыр и горошек (если нет замороженного, можно взять консервированный). Смазать майонезом.
Последний слой – вторая половина свеклы. Перед подачей сделать сеточку из майонеза и посыпать измельченными грецкими орехами. Поставить в холодильник на несколько часов, но лучше на ночь.
Приятного аппетита!