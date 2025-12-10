Забудьте о "Шубе": салат "Империя" сорвет все комплименты за праздничным столом

Все мы знаем эту классическую историю, когда забыли ключи дома, сердце начинает биться быстрее, потому что дверь закрыта, а срочные дела не ждут, или вы собираетесь в отпуск, а ваши домашние животные и растения требуют ухода. Запасной ключ может стать настоящим спасением, но только если находится в безопасном месте.