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Самый простой и быстрый рецепт ягодного пирога

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1289
Время на прочтение
1 мин
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Самый простой и быстрый рецепт ягодного пирога

Пирог с ягодами

Рецепт вкусного летнего пирога с ягодами, быстрый и легкий в приготовлении.

Для того чтобы приготовить ягодный пирог нужны следующие ингредиенты:

  • любые ягоды – 200 г,
  • яйца – 2 шт.,
  • мука – 260 г,
  • сметана – 200 г,
  • сливочное масло – 100 г.
  • сахар – 210 г,
  • соль – щепотка,
  • ванильный сахар – 3 г,
  • разрыхлитель – 10 г.

Как приготовить ягодный пирог.

  • Взбиваем в миске яйца с обычным сахаром, ванильным и солью до белой, густой массы.
  • Растапливаем сливочное масло. К взбитой массе добавляем сметану и растопленное масло. Все перемешиваем.
  • Муку просеиваем, соединяем с разрыхлителем и постепенно добавляем к смеси.
  • Форму для выпечки теста застилаем пергаментом, выкладываем тесто.
  • Выравниваем поверхность теста, выкладываем на нее ягоды. Посыпаем ягоды сахаром.
  • Выпекаем пирог при 180 градусах в течение 40 минут.

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Дата публикации
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