Самый простой и быстрый рецепт ягодного пирога

Рецепт вкусного летнего пирога с ягодами, быстрый и легкий в приготовлении.
Для того чтобы приготовить ягодный пирог нужны следующие ингредиенты:
- любые ягоды – 200 г,
- яйца – 2 шт.,
- мука – 260 г,
- сметана – 200 г,
- сливочное масло – 100 г.
- сахар – 210 г,
- соль – щепотка,
- ванильный сахар – 3 г,
- разрыхлитель – 10 г.
Как приготовить ягодный пирог.
- Взбиваем в миске яйца с обычным сахаром, ванильным и солью до белой, густой массы.
- Растапливаем сливочное масло. К взбитой массе добавляем сметану и растопленное масло. Все перемешиваем.
- Муку просеиваем, соединяем с разрыхлителем и постепенно добавляем к смеси.
- Форму для выпечки теста застилаем пергаментом, выкладываем тесто.
- Выравниваем поверхность теста, выкладываем на нее ягоды. Посыпаем ягоды сахаром.
- Выпекаем пирог при 180 градусах в течение 40 минут.
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