Самый простой пирог к чаю: много яблок и никаких яиц

Если хочется приготовить самый простой пирог к чаю, который будет еще очень вкусным, стоит обратить внимание на этот рецепт.

О простом рецепте тающего во рту яблочного пирога рассказала на своей странице в Instagram фудблогерка iren.lazun. Главным бонусом этого десерта есть то, что не нужно замешивать тесто, а еще для его приготовления не понадобятся яйца.

Что вам понадобится:

1,5 кг неочищенных яблок;

1 чайная ложка корицы;

1 стакан муки;

3/4 стакана сахара;

1 стакан манки;

2 чайные ложки разрыхлителя;

1 упаковка ванильного сахара;

100 г сливочного масла.

Приготовление этого быстрого пирога с яблоками тоже достаточно просто:

Сначала нужно смешать все сухие ингредиенты: муку, сахар, манку, разрыхлитель и ванильный сахар. Яблоки очистить и натереть на терке, добавить корицу и перемешать. В форму для выпечки выстелить пергаментную бумагу, которую нужно обязательно смазать сливочным маслом. Тесто делится условно на 4 части. В форму высыпается первая часть, тогда выкладывается слой из яблок, снова слой сухого теста и так, пока не окончатся все ингредиенты. Последним должен быть слой из теста. Сверху натирается замороженное сливочное масло.

Пирог ставится выпекаться в холодную духовку на 55-60 минут при температуре 170 градусов. Перед подачей лучше полностью охладить.

Читайте также: