Самый простой пирог к чаю: много яблок и никаких яиц

Если хочется приготовить самый простой пирог к чаю, который будет еще очень вкусным, стоит обратить внимание на этот рецепт.
О простом рецепте тающего во рту яблочного пирога рассказала на своей странице в Instagram фудблогерка iren.lazun. Главным бонусом этого десерта есть то, что не нужно замешивать тесто, а еще для его приготовления не понадобятся яйца.
Что вам понадобится:
- 1,5 кг неочищенных яблок;
- 1 чайная ложка корицы;
- 1 стакан муки;
- 3/4 стакана сахара;
- 1 стакан манки;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- 1 упаковка ванильного сахара;
- 100 г сливочного масла.
Приготовление этого быстрого пирога с яблоками тоже достаточно просто:
- Сначала нужно смешать все сухие ингредиенты: муку, сахар, манку, разрыхлитель и ванильный сахар.
- Яблоки очистить и натереть на терке, добавить корицу и перемешать.
- В форму для выпечки выстелить пергаментную бумагу, которую нужно обязательно смазать сливочным маслом.
- Тесто делится условно на 4 части. В форму высыпается первая часть, тогда выкладывается слой из яблок, снова слой сухого теста и так, пока не окончатся все ингредиенты. Последним должен быть слой из теста.
- Сверху натирается замороженное сливочное масло.
Пирог ставится выпекаться в холодную духовку на 55-60 минут при температуре 170 градусов. Перед подачей лучше полностью охладить.
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