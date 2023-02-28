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Самый простой пирог к чаю: много яблок и никаких яиц

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
538
Время на прочтение
1 мин
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Самый простой пирог к чаю: много яблок и никаких яиц

Как приготовить пирог с яблоками? / Фото: Pexels

Если хочется приготовить самый простой пирог к чаю, который будет еще очень вкусным, стоит обратить внимание на этот рецепт.

О простом рецепте тающего во рту яблочного пирога рассказала на своей странице в Instagram фудблогерка iren.lazun. Главным бонусом этого десерта есть то, что не нужно замешивать тесто, а еще для его приготовления не понадобятся яйца.

Что вам понадобится:

  • 1,5 кг неочищенных яблок;
  • 1 чайная ложка корицы;
  • 1 стакан муки;
  • 3/4 стакана сахара;
  • 1 стакан манки;
  • 2 чайные ложки разрыхлителя;
  • 1 упаковка ванильного сахара;
  • 100 г сливочного масла.

Приготовление этого быстрого пирога с яблоками тоже достаточно просто:

  1. Сначала нужно смешать все сухие ингредиенты: муку, сахар, манку, разрыхлитель и ванильный сахар.
  2. Яблоки очистить и натереть на терке, добавить корицу и перемешать.
  3. В форму для выпечки выстелить пергаментную бумагу, которую нужно обязательно смазать сливочным маслом.
  4. Тесто делится условно на 4 части. В форму высыпается первая часть, тогда выкладывается слой из яблок, снова слой сухого теста и так, пока не окончатся все ингредиенты. Последним должен быть слой из теста.
  5. Сверху натирается замороженное сливочное масло.

Пирог ставится выпекаться в холодную духовку на 55-60 минут при температуре 170 градусов. Перед подачей лучше полностью охладить.

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Дата публикации
Просмотры
538
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