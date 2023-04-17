Съедает до 5 яиц ежедневно – диетолог объяснил, как это изменило его жизнь

Привычным вопросом на завтрак является "Любите ли вы яйца с утра?", но один диетолог предпочитает формулировать вопросы иначе. Для Джесси Федера не важно, как он ест яйца, а важно сколько именно их потребляет.

Об этом пишет newsweek.com.

Здоровое питание всегда было очень важно для зарегистрированного диетолога и персонального тренера, который контролирует все потребляемое, чтобы убедиться, что получает наиболее сбалансированную диету.

Высокий уровень холестерина всегда был серьезной проблемой в его семье, поэтому Федер осторожничал в употреблении чего-либо, что, по его мнению, могло повысить уровень холестерина, что означало, что он избегал яиц.

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По данным Министерства сельского хозяйства США, содержание холестерина в одном крупном яйце составляет 186 мг, все 186 мг холестерина содержатся в желтке.

По данным Диетических рекомендаций для американцев, публикации, выданной Министерствами сельского хозяйства и здравоохранения США, 11% взрослых имеют высокий уровень холестерина, что составляет более 240 миллиграммов на децилитр. Несмотря на это, яйца считаются продуктом, богатым питательными веществами, и рекомендуется потреблять их регулярно как часть диеты.

После того, как он приобрел опыт как диетолог и увеличил свой уровень осознания того, что он потребляет, проживающий в Майами Федер узнал, что холестерин, который человек получает с пищей, не обязательно влияет на уровень холестерина в крови, как он раньше думал.

Это открыло для Федера глаза, и он решил начать включать яйца в свою диету для получения белка, как только узнал, что они автоматически не повышают уровень холестерина.

Федер ест от трех до пяти яиц ежедневно в течение года как часть своего завтрака, что, как он говорит, значительно улучшило его здоровье и уровень энергии.

"Как человеку с высоким уровнем холестерина у членов семьи, я всегда боялся есть слишком много яиц из-за их высокого содержания холестерина", — рассказал Федер Newsweek. "Мой холестерин был на грани высокого уровня в течение нескольких лет до того, как я начал есть яйца каждый день".

Фото: newsweek.com

"Как диетолог, я узнал, что диетический холестерин оказывает минимальное, если он вообще есть, влияние на уровень холестерина в крови", — сказал он. "Как человек, который также является персональным тренером и очень активен, я ищу продукты, которые могут обеспечить мне белки, здоровые жиры и разнообразные питательные вещества. Яйца идеально подходят для меня в этом отношении, и я обычно ем от трех до пяти каждое утро".

Яйца могут обеспечить организм различными питательными веществами, включая витамин А, витамин В, фолат, витамин В12, холин и антиоксиданты.

В организме есть два типа холестерина, известные как полезный и вредный холестерин. Полезный холестерин является липопротеином высокой плотности (ЛПВП), а более высокий уровень ЛПВП снижает риск заболеваний сердца. Увеличение уровня вредного холестерина или липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) повышает риск заболеваний сердца, поэтому важно снижать эти уровни.

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Обычно Федер каждый день делает из всех пяти яиц омлет с овощами. Если он не настроен на омлет, то готовит вкрутую яйца и употребляет их как перекус в течение дня. Главное для него – получить необходимое количество яиц ежедневно, и он не ограничивает себя в способах их приготовления.

После смены рациона и ежедневного потребления по крайней мере трех яиц, он "чувствует гораздо больше энергии" после завтрака и не нуждается в том, чтобы есть что-то другое до обеда.

"Перед тем, как ежедневно потреблять немного яиц, я полностью избегал их из-за своих опасений относительно холестерина. Но мой уровень энергии был очень низким, особенно после завтрака", — сказал он.

Он продолжает: "Я всегда был очень уставшим, и я не оживал до обеда. Но теперь у меня есть энергия, и мне хорошо в течение всего дня. Кроме того, мой уровень плохого холестерина снизился после того, как я начал есть 5 яиц каждое утро, а уровень хорошего холестерина повысился.

После того, как он почувствовал положительные изменения в своем здоровье благодаря повседневному употреблению яиц, Федер призывает своих друзей, родственников и клиентов добавлять яйца в свой рацион питания в любой возможной форме.

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В те дни, когда он не хочет есть яйца и не может заставить себя к этому, он не навязывает себе. Если он хочет отдохнуть от еды время от времени, он не заставляет себя.

"Обычно я рекомендую яйца как источник здоровых жиров и белка в составе блюд для моих клиентов", — говорит он. "Я рекомендую употреблять от 3 до 5 яиц, в зависимости от текущих калорийных потребностей и уровня активности. Некоторые люди могут не нуждаться в так много яиц, если они меньше или менее активны".

Он продолжил: "Одно правило, которое я узнал, это убедиться, что ваша тарелка имеет много цветов. Если на вашей тарелке есть разные цвета, то это обычно означает, что вы потребляете пищу, которая богата питательными веществами. В течение дня я люблю иметь большое разнообразие пищевых белков, таких как лосось, тунец, курица и индейка. Я также ищу полезные жиры в авокадо, желтках яиц, оливковом масле и жирной рыбе.

Напомним, эксперты рассказали, что не нужно есть на ужин, чтобы крепко спать в течение ночи. Некоторые продукты могут помочь улучшить сон, другие могут его нарушить.

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