Как испечь хлеб в сковородке: рецепт / © unsplash.com

Обычная выпечка в духовке происходит при высокой температуре, из-за чего быстро образуется хрустящая, но довольно плотная корочка. Внутри хлеб обычно остается мягким, однако наружный слой часто получается суховатым. Сковорода же работает совсем по другому: тепло распределяется мягко и умеренно, как тесто медлительно “созревает” под колпаком. Благодаря такому эффекту хлеб поднимается постепенно, сохраняя нежную структуру даже после охлаждения.

Еще одно преимущество — полный контроль над процессом. Здесь не нужно переживать, что верх подгорит, а середина останется сырой. Весь процесс описали на сайте “Одна хвилина”.

Как приготовить хлеб в сковороде?

Вам понадобится самое простое дрожжевое или бездрожжевое тесто, сковорода с толстым дном и плотная крышка.

Поставьте сковороду на малый огонь и прогрейте ее. Смажьте дно небольшим количеством растительного масла и выложите тесто. Накройте крышкой и оставьте выпекаться на 20–25 минут. Переверните хлеб и держите еще 15–20 минут до равномерного пропекания.

Результат — золотистая румяная корочка и нежная, влажная середина без пересушивания.

Кулинарные уловки

Накройте крышку полотенцем — так влага не будет стекать назад, и хлеб станет еще пышнее.

Добавьте в тесто семена льна, кунжута или подсолнечника — сковорода поможет им равномерно раскрыть свой вкус.

Для аромата можно использовать щепотку розмарина или тмина.

Выпекая хлеб в сковороде, вы экономите газ и электроэнергию, ведь не нужно долго разогревать духовку. К тому же, этот метод идеально подойдет для дачи или выезда на природу, где духовки под рукой может и не быть.