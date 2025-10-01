ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Еда
Количество просмотров
67
Время на прочтение
2 мин

Секрет от бабушки: хлеб на сковороде нежнее запеченного в духовке — проверено годами

Даже если вы ни разу не пекли хлеб, в сковороде он получится более мягким и нежным, чем в духовке — метод, проверенный временем.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как испечь хлеб в сковороде: рецепт

Как испечь хлеб в сковородке: рецепт / © unsplash.com

Обычная выпечка в духовке происходит при высокой температуре, из-за чего быстро образуется хрустящая, но довольно плотная корочка. Внутри хлеб обычно остается мягким, однако наружный слой часто получается суховатым. Сковорода же работает совсем по другому: тепло распределяется мягко и умеренно, как тесто медлительно “созревает” под колпаком. Благодаря такому эффекту хлеб поднимается постепенно, сохраняя нежную структуру даже после охлаждения.

Еще одно преимущество — полный контроль над процессом. Здесь не нужно переживать, что верх подгорит, а середина останется сырой. Весь процесс описали на сайте “Одна хвилина”.

Как приготовить хлеб в сковороде?

Вам понадобится самое простое дрожжевое или бездрожжевое тесто, сковорода с толстым дном и плотная крышка.

  1. Поставьте сковороду на малый огонь и прогрейте ее.

  2. Смажьте дно небольшим количеством растительного масла и выложите тесто.

  3. Накройте крышкой и оставьте выпекаться на 20–25 минут.

  4. Переверните хлеб и держите еще 15–20 минут до равномерного пропекания.

Результат — золотистая румяная корочка и нежная, влажная середина без пересушивания.

Кулинарные уловки

  • Накройте крышку полотенцем — так влага не будет стекать назад, и хлеб станет еще пышнее.

  • Добавьте в тесто семена льна, кунжута или подсолнечника — сковорода поможет им равномерно раскрыть свой вкус.

  • Для аромата можно использовать щепотку розмарина или тмина.

Выпекая хлеб в сковороде, вы экономите газ и электроэнергию, ведь не нужно долго разогревать духовку. К тому же, этот метод идеально подойдет для дачи или выезда на природу, где духовки под рукой может и не быть.

Дата публикации
Количество просмотров
67
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie