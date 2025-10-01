- Дата публикации
Секрет от бабушки: хлеб на сковороде нежнее запеченного в духовке — проверено годами
Даже если вы ни разу не пекли хлеб, в сковороде он получится более мягким и нежным, чем в духовке — метод, проверенный временем.
Обычная выпечка в духовке происходит при высокой температуре, из-за чего быстро образуется хрустящая, но довольно плотная корочка. Внутри хлеб обычно остается мягким, однако наружный слой часто получается суховатым. Сковорода же работает совсем по другому: тепло распределяется мягко и умеренно, как тесто медлительно “созревает” под колпаком. Благодаря такому эффекту хлеб поднимается постепенно, сохраняя нежную структуру даже после охлаждения.
Еще одно преимущество — полный контроль над процессом. Здесь не нужно переживать, что верх подгорит, а середина останется сырой. Весь процесс описали на сайте “Одна хвилина”.
Как приготовить хлеб в сковороде?
Вам понадобится самое простое дрожжевое или бездрожжевое тесто, сковорода с толстым дном и плотная крышка.
Поставьте сковороду на малый огонь и прогрейте ее.
Смажьте дно небольшим количеством растительного масла и выложите тесто.
Накройте крышкой и оставьте выпекаться на 20–25 минут.
Переверните хлеб и держите еще 15–20 минут до равномерного пропекания.
Результат — золотистая румяная корочка и нежная, влажная середина без пересушивания.
Кулинарные уловки
Накройте крышку полотенцем — так влага не будет стекать назад, и хлеб станет еще пышнее.
Добавьте в тесто семена льна, кунжута или подсолнечника — сковорода поможет им равномерно раскрыть свой вкус.
Для аромата можно использовать щепотку розмарина или тмина.
Выпекая хлеб в сковороде, вы экономите газ и электроэнергию, ведь не нужно долго разогревать духовку. К тому же, этот метод идеально подойдет для дачи или выезда на природу, где духовки под рукой может и не быть.