Секрет полезной говядины: какой кусок мяса выбрать и как не испортить его во время жарки

Действительно ли стейк полезнее курицы / © Freepik

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Говядина долгое время имела сомнительную репутацию среди поклонников здорового образа жизни. Многочисленные научные исследования связывали активное потребление красного мяса — в частности, говядины, телятины и баранины — с повышенной угрозой развития онкологии, инсультов и сердечно-сосудистых патологий.

Впрочем, новые масштабные исследования существенно корректируют эти представления. Правильно приготовленная говядина может быть намного полезнее курицы. Рассказываем, как готовить говядину без вреда здоровью.

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Об этом пишет Daily Mail.

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Действительно ли говядина полезнее курицы: что говорят диетологи

Подробный метаанализ, опубликованный в начале этого года, не выявил никакой прямой взаимосвязи между потреблением красного мяса и риском возникновения инсульта. Это подтверждает и серия обширных исследований за 2022 и 2025 годы, по данным которых поклонники традиционного воскресного жаркого не сталкиваются с ростом рисков ожирения, рака или болезней сердца.

При этом ВОЗ до сих пор относит такое мясо в категорию продуктов с «вероятной» канцерогенностью. Эксперты объясняют это противоречие тем, что решающее значение имеет не сам факт наличия мяса в рационе, а способ его приготовления.

Специалисты единодушны: говядина имеет исключительный питательный состав.

«Нежирная говядина содержит много питательных веществ в относительно небольшой порции. Она обеспечивает высококачественный белок вместе с важными микроэлементами, включая железо, цинк и витамин В12», — говорит диетолог Никола Ладлам-Рейн.

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Обычный бутерброд со стейком содержит около 30 граммов высококачественного белка, что полностью обеспечивает разовую норму для взрослого человека и равняется порции курятины. Но главное преимущество красного мяса — в высокой концентрации микроэлементов.

«На 100 г готовой постной говядины приходится около 2,5 мг железа, 5–6 мг цинка и 2,5 микрограмма витамина B12; для сравнения: в куриной грудке содержится около 1 мг железа, 1 мг цинка и 0,3 мкг витамина B12».

Белок поддерживает мышечную массу, витамин B12 и железо отвечают за энергетический обмен, а цинк способствует нормальному функционированию иммунитета и мозга. Кроме того, железо снижает чувство усталости и поддерживает когнитивные функции.

Какие куски говядины лучше есть

«Как правило, здоровыми кусками говядины, свежими или замороженными, являются нежирные куски, такие как филе или вырезка», — говорит профессор Дуэйн Меллор, диетолог и популяризатор науки из Астонского университета.

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В таких частях гораздо меньше насыщенных жиров по сравнению с рибаем. Стейк из вырезки — тендерлойн или филе — содержит около 3 г насыщенных жиров, тогда как рибай — до 20 г.

Что касается фарша, являющегося основой для котлет, котлет для бургеров или болоньезе, его польза напрямую зависит от процента жирности. Домашний бургер из 125 г фарша 5% жирности содержит около 170 ккал и 2–3 г насыщенных жиров.

«Если подать его с большим количеством овощей и булочкой, вы получите идеально здоровую, сбалансированную пищу», — утверждает Ладлам-Рейн.

Если взять фарш 20-процентной жирности, калорийность блюда удвоится, а количество жира возрастет почти в 15 раз. Это же правило касается любых блюд из фарша.

Эксперты предостерегают от покупки готовых полуфабрикатов. К примеру, фабричный бургер обычно содержит очень большое количество соли, насыщенных жиров, а также крахмал, декстрозу, дрожжевые экстракты и химические консерванты.

Диетическими вариантами для приготовления являются кострец или огузок. Менее полезными специалисты считают ультраобработанные мясные изделия. Это колбасы, мясные консервы или соленая говядина — джерки.

Как правильно готовить говядину

Бургеры и тефтели эксперты советуют запекать на гриле или решетке, а не жарить на сковороде, чтобы лишний жир стекал в противень. После жарки мясо можно дополнительно промокнуть салфеткой.

Важное значение имеет и степень прожаривания стейка. Слишком сильно обжаренное мясо, особенно на открытом костре, скрывает риски.

«Избегайте прямого воздействия высоких температур — например, при сильном обжаривании или приготовлении на гриле, — поскольку это может привести к образованию гетероциклических аминов (ГЦА), которые связывают с риском возникновения рака», — подчеркивает профессор Меллор.

По данным исследования 2012 года в журнале Meat Science, уровень канцерогенов в хорошо прожаренном мясе в 3,5 раза выше, чем в стейке степени medium-rare. Эти ГЦА способны вызвать изменения в ДНК, утверждают в Национальном институте рака США.

Для жестких кусков идеально подойдет медленное тушение, которое сохранит влагу и мягкость. Запекание хорошо подходит для постных кусков и почти не требует добавления масла или жира.

Что касается тартара или полусырого мяса, то потреблять его стоит с осторожностью.

«Сырое или недостаточно термически обработанное мясо может содержать вредные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла. Его не рекомендуется употреблять беременным женщинам, маленьким детям, пожилым людям, а также лицам с ослабленной иммунной системой», — говорит Ладлам-Рейн.

В чем лучше всего мариновать мясо

Для достижения мягкости и нежности свинины, говядины или баранины необходимо правильно подготовить мышечные волокна. Перед маринованием мясо слегка отбивают или прокалывают, чтобы смесь проникла поглубже, и обязательно держат в холодильнике.

Быстро размягчить жесткую говядину или свинину помогает пюре из одного киви с солью, перцем и растительным маслом благодаря ферменту актинидину, но после этого мясо следует промыть и обсушить.

Для более деликатного ежедневного маринования на несколько часов подходит натуральный йогурт или кефир с чесноком и специями, а для красного мяса и баранины лучше использовать чистый гранатовый сок с луком и зеленью.

Чтобы не испортить блюдо, важно избегать типичных ошибок: не мариновать продукт более суток, чтобы он не стал сухим и резиновым, и обязательно тщательно вытирать влагу бумажными полотенцами перед жаркой.

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