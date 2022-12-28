Секреты нежного бисквита, который не опадает

Как приготовить нежный воздушный бисквит, который не будет опадать, читайте в материале ТСН.ua

Хозяйкам известно, что бисквитное тесто достаточно капризно. Чтобы оно не опало, а пирожное или изделие получилось не сбитым, а нежным и пышным, нужно знать и соблюдать определенные правила.

Ингредиенты для приготовления бисквита. Любой бисквит готовится из трех ингредиентов – сахара, яиц и муки. На одно куриное яйцо нужно брать по 30 г сахара и муки.

Температура ингредиентов. Все ингредиенты для приготовления бисквита, равно как и посуда, где они будут перемешиваться, должны быть одинаковой температуры. И чем ниже температура, тем лучше.

Посуда. Чтобы белки хорошо взбивались, посуда, в которой это происходит, должна быть сухой и обезжиренной. Для этого перед приготовлением протрите посуду бумажным полотенцем, еще лучше смочите уксусом или соком лимона, чтобы лучше обезжирить поверхность.

Муку для приготовления бисквита следует просеять через сито несколько раз.

Белки от желтков следует тщательно разделить и взбивать с сахаром отдельно.

Нужно "угадать" со временем взбивания яиц. Если яйца взбить недостаточно хорошо, то в бисквите будет мало пузырьков воздуха, он не поднимется или быстро опадет. Взбивать яйца нужно до белой пышной пены. Сахар можно добавлять постепенно с начала взбивания. Если сбивать слишком долго, можно разрушить пузырьки воздуха, которые и делают тесто пышным.

Тесто долго продержали после взбивания. Бисквит нужно выпекать сразу после взбития, иначе пузырьки выветрятся.

Неправильная температура выпечки. Если поместить бисквит выпекаться при слишком высокой температуре, он сразу осядет. Оптимальная температура выпекания – 150º, открывать духовку во время выпечки нельзя.

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