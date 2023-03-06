Серьезно подорвет здоровье: почему нельзя пить кофе с молоком

Кофе — напиток, ставший неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако не все знают, как кофе с молоком влияет на организм. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Какой кофе полезнее: с молоком или без

Существует множество разнообразных напитков на основе кофе. Одни люди больше любят эспрессо, другие обязательно добавляют в напиток сахар, а другие не могут представить его без молока.

Если говорить о том, какой кофе более полезен для здоровья, то лучше выбирать именно напиток с добавлением молока. Во-первых, молоко является питательным продуктом, отличающимся полезным воздействием на организм. Во-вторых, молоко способно частично нейтрализовать действие кофеина, а это несомненный плюс для тех любителей кофе, страдающих высоким артериальным давлением или проблемами с желудочно-кишечным трактом.

То есть если вы хотите уменьшить количество кофеина в напитке, добавлять кофе обязательно. Однако не все так однозначно, ведь кофе с молоком может оказывать влияние на организм и отрицательно.

Почему нельзя пить кофе с молоком: мнение врачей

Как уверяют диетологи: если вы хотите похудеть, кофе с молоком лучше забыть. Кроме калорийности самого молока, такой напиток чаще добавляют сахар. А еще кофе с молоком преимущественно выпивают вместе со сладким десертом. Поэтому она превращается в достаточно сытный перекус, содержащий большое количество тяжелых углеводов. Потому этот напиток считают достаточно калорийным.

Именно в этом и кроется основная опасность. Человек подсознательно воспринимает кофе как обычный напиток, не считая калорийности сливок (молока) сахара или сиропа. Все это превращает привычный завтрак в настоящую энергетическую бомбу.

Говоря о том, сколько калорий в кофе с молоком, следует отметить, что средняя порция латте содержит от 180 ккал до 250 ккал. Здесь все зависит от жирности молока и количества сахара. Если сравнивать со 100 граммами торта, то они составляют 300 ккал. То есть по калорийности большая чашка латте ничем не отличается от куска торта.

Однако кофе с молоком вреден не только из-за своей высокой калорийности.

Как кофе с молоком влияет на организм

У многих сформировалось мнение, что кофе с молоком оказывает негативное влияние на работу почек и желудка в целом. Также она может стать причиной появления воспалений на лице. Судьба истины, по словам врачей, здесь есть. Однако стоит обратить внимание на один важный нюанс – нужно соблюдать меру. Если пить кофе с молоком в разумных количествах, он не будет вредить ни почкам, ни кишечнику.

Тем, у кого есть проблемы с печенью, тоже стоит отказаться от этого напитка. Дело в том, что в кофе с молоком содержится большое количество молочных жиров и сахара. Учитывая тот факт, что обезжиренное молоко практически невозможно взбить в пешнюю пенку, диетического латте не существует в природе.

У людей с проблемами пищеварительной системы не должно быть в рационе жирных молочных продуктов (в частности, молока и сливок). Кофе сам по себе запрещен напиток для тех, кто страдает гастритом, язвой, холицеститом, гастродеоденитом, повышенной кислотностью и т.д.

Как приготовить кофе, который не будет вредить здоровью

Если говорить о том, как пить кофе, чтобы не помешать здоровью, то здесь все просто. Кофе с молоком лучше пить дома, а не в кафе. Во-первых, дома вы можете использовать качественные сливки, а не просто молоко. Во-вторых, вы всегда можете добавить обезжиренный продукт.

И хотя стойкой пенки в последнем случае вы не получите, однако жирность напитка достаточно сильно упадет. А еще дома можно удержаться от обольстительного десерта, которые часто предлагают в кафе.

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