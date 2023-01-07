Шоколад может быть опасен: когда и почему

Шоколад способен успокоить нервы и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но, оказывается, он еще может быть вредным для организма. В чем именно опасность читайте в материале ТСН.ua.

Как пишет Yahoo Japan, если есть слишком много сладостей, в том числе и шоколада, тело будет подвергаться лечению. Все потому, что в состав этого продукта входит большое количество сахара (а он состоит из глюкозы и фруктозы), на основе которого и возникает этот процесс.

Хотя и фруктоза и глюкоза являются важными источниками энергии для человека, когда употреблять их в избыточном количестве, они начнут объединяться с белками, образуя вещества (конечные продукты гликирования), ускоряющие старение. По сути, этот процесс и называется гликованием.

Конечные продукты гликирования (AGEs) очень тяжело расщепляются в организме. Поэтому они могут приводить к развитию тяжелых заболеваний. В частности, остеопороза, артериосклероза, жестокости мышц и потери ими природной эластичности.

Из-за этих веществ страдает также и кожа. Она становится морщинистой и дряблой преждевременно.

Как же избежать таких последствий? Не стоит сразу отказываться от шоколада, ведь его польза гораздо больше и была доказана уже давно. Специалисты советуют просто следить за своим питанием и заниматься спортом.