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Сколько граммов в столовой и чайной ложке, а сколько в стакане

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Сколько граммов в столовой и чайной ложке, а сколько в стакане

Сколько грамм в ложке, стакане

Не у любой хозяйки в домашних условиях под рукой есть весы, поэтому в рецептах часто приводится дозировка продуктов чайной или столовой ложкой. И даже когда есть весы, иногда удобнее и быстрее измерить продукты традиционным способом. Рассказываем в материале ТСН.ua, сколько граммов продуктов находится в ложке с горкой или без горки, сколько в стакане.

Известно, что количество воды, муки или сахара в одной столовой ложке разное. Запоминать весь перечень не стоит, можно просто напечатать и сохранить его недалеко от рабочего стола. Когда речь идет о ложке, столовой или чайной, обычно речь идет о ложке с небольшой горкой. В некоторых случаях в качестве меры веса используется ложка без горки, в таком случае автор рецепта обязательно делает необходимое уточнение.

Сколько граммов в столовой ложке стандартного размера.

Первое значение указывает емкость столовой ложки по общепринятым нормам – с небольшой горкой, второй показатель – это вес столовой ложки без горки. Итак, в одной столовой ложке содержится:

  • сахара – 25-20 грамм,
  • соли экстра – 28-22 грамм, каменной соли – 30-25 грамм,
  • соды пищевой – 28-22 грамм,
  • какао – 25-20 грамм, молотого кофе – 20-15 грамм,
  • корицы – 20-15 грамм,
  • лимонной кислоты с кристаллами – 16-12 грамм.
  • меда – 30-25 грамм.
  • желатина – 15-10 грамм.
  • воды, уксуса, молока – 13 граммов,
  • масла, растопленного маргарина – 12 граммов,
  • муки пшеничной – 30-20 грамм,

Сколько граммов в чайной ложке

  • сахара – 8-5 грамм,
  • лимонной кислоты – 8-5 г.
  • молотого кофе – 7-4 грамм,
  • корицы – 8-5 грамм,
  • какао – 9-6 грамм,
  • сухих дрожжей – 3-2,5 грамма,
  • соли экстра – 10-7 грамм, каменной соли 12-8 грамм,
  • желатина – 8-5 грамм,
  • воды, уксуса, молока – 4 грамма,
  • меда – 12-10 грамм,
  • растительного масла, растопленного маргарина – 4 грамм.

Сколько грамм в стакане муки

Обычно используются два вида стаканов — граненый и тонкостенный с разным объемом и емкостью продуктов. Тонкостенный стакан вмещает примерно на 50 граммов продуктов больше, чем граненый. Поэтому указывается два значения – первое указанное в таблице значение – это емкость тонкостенного стакана, второй показатель – граненого стакана.

Итак, один стакан содержит:

  • воды – 250-200 грамм,
  • масла – 225-180 грамм,
  • сливок – 250-210 грамм,
  • сметаны – 250-210 грамм,
  • муки пшеничной – 160-130 грамм,
  • сахара – 200-160 грамм,
  • соли – 300-240 грамм,
  • риса – 230-190 грамм,
  • грецких орехов – 150-140 грамм,
  • меда – 350-280 грамм.

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Дата публикации
Просмотры
15к
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