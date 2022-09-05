Сколько граммов в столовой и чайной ложке, а сколько в стакане

Не у любой хозяйки в домашних условиях под рукой есть весы, поэтому в рецептах часто приводится дозировка продуктов чайной или столовой ложкой. И даже когда есть весы, иногда удобнее и быстрее измерить продукты традиционным способом. Рассказываем в материале ТСН.ua, сколько граммов продуктов находится в ложке с горкой или без горки, сколько в стакане.

Известно, что количество воды, муки или сахара в одной столовой ложке разное. Запоминать весь перечень не стоит, можно просто напечатать и сохранить его недалеко от рабочего стола. Когда речь идет о ложке, столовой или чайной, обычно речь идет о ложке с небольшой горкой. В некоторых случаях в качестве меры веса используется ложка без горки, в таком случае автор рецепта обязательно делает необходимое уточнение.

Сколько граммов в столовой ложке стандартного размера.

Первое значение указывает емкость столовой ложки по общепринятым нормам – с небольшой горкой, второй показатель – это вес столовой ложки без горки. Итак, в одной столовой ложке содержится:

сахара – 25-20 грамм,

соли экстра – 28-22 грамм, каменной соли – 30-25 грамм,

соды пищевой – 28-22 грамм,

какао – 25-20 грамм, молотого кофе – 20-15 грамм,

корицы – 20-15 грамм,

лимонной кислоты с кристаллами – 16-12 грамм.

меда – 30-25 грамм.

желатина – 15-10 грамм.

воды, уксуса, молока – 13 граммов,

масла, растопленного маргарина – 12 граммов,

муки пшеничной – 30-20 грамм,

Сколько граммов в чайной ложке

сахара – 8-5 грамм,

лимонной кислоты – 8-5 г.

молотого кофе – 7-4 грамм,

корицы – 8-5 грамм,

какао – 9-6 грамм,

сухих дрожжей – 3-2,5 грамма,

соли экстра – 10-7 грамм, каменной соли 12-8 грамм,

желатина – 8-5 грамм,

воды, уксуса, молока – 4 грамма,

меда – 12-10 грамм,

растительного масла, растопленного маргарина – 4 грамм.

Сколько грамм в стакане муки

Обычно используются два вида стаканов — граненый и тонкостенный с разным объемом и емкостью продуктов. Тонкостенный стакан вмещает примерно на 50 граммов продуктов больше, чем граненый. Поэтому указывается два значения – первое указанное в таблице значение – это емкость тонкостенного стакана, второй показатель – граненого стакана.

Итак, один стакан содержит:

воды – 250-200 грамм,

масла – 225-180 грамм,

сливок – 250-210 грамм,

сметаны – 250-210 грамм,

муки пшеничной – 160-130 грамм,

сахара – 200-160 грамм,

соли – 300-240 грамм,

риса – 230-190 грамм,

грецких орехов – 150-140 грамм,

меда – 350-280 грамм.

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