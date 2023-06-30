Сколько и как правильно хранить сырые яйца: диетические, столовые, помытые и немытые

Это может показаться странным, но существует с десяток разных мыслей о том, как долго можно хранить сырые куриные яйца. Связано это с разными способами хранения. Ведь кто-то кладет их сразу в холодильник, а другие используют народные методы. Как можно хранить куриные яйца?

Как долго можно хранить куриные яйца: диетические и столовые

Если говорить о стандартах хранения сырых яиц в магазинах, то здесь все зависит от сорта продукта:

столовые яйца при температуре от 0 до 25 градусов могут храниться до 25 дней;

при той же температуре диетические яйца могут сохраняться всего лишь 7 дней;

сырые яйца при температуре от -2 до 0 градусов сохраняются до 90 дней.

Однако следует отметить, что последний пункт можно выполнить только при наличии специальных промышленных холодильников, которые выдерживают не только заданную температуру, но и другие параметры, в частности влажность.

В домашних условиях, в холодильнике яйца рекомендуется хранить не больше 25 дней.

Что такое диетическое яйцо и столовое? Как их различить? Диетическими называются яйца, срок хранения которых не превышает 7 дней. После этого они теряют свои полезные свойства, а вкусовые качества продукта значительно ухудшаются. Столовые яйца могут храниться до 25 дней. Но важно понять, что это одни и те же яйца, снесенные той же курицей. Разница только в сроках хранения. Производитель, как правило, гарантирует в этом случае максимальное качество продукта.

Как отличить диетические и столовые яйца? Наверняка вы не раз видели на ценниках маркировку типа С1 или Д3. Так вот, буква и указывает на сорт яиц, в то время как цифра означает их размер.

Не следует выбрасывать диетические яйца на восьмой день хранения. Они не портятся, а только переходят в категорию столовых. Просто их полезные свойства, заявленные производителем, больше не будут работать.

Сколько времени можно хранить помытые куриные яйца

Иногда, чтобы придать продукту привлекательный вид, куриные яйца моют. В этом случае срок годности уменьшается до 12 дней. Объясняется это наличием на скорлупе яйца тонкой пленки, что препятствует попаданию воздуха и микроорганизму внутрь. Когда моют яйцо, эта пленка разрушается. То есть если вы все же хотите помыть яйцо, лучше сделать это непосредственно перед употреблением.

Можно ли хранить сырые куриные яйца без холодильника

Можно, но все находится в зависимости от того, какая температура в квартире. Она не должна превышать +20 градусов. Поэтому в жаркие летние дни лучше хранить яйца в холодильнике.

Что делать, если вы собрались на дачу, где может не быть холодильника? В жару сырые яйца могут оставаться свежими около 3 дней, но лучше не рисковать и съесть их как можно скорее.

Как хранить куриные яйца: основные правила

Как хранить куриные яйца? / Фото: Pexels

Ключевым фактором является цельность скорлупы. Если яйцо треснуть, ориентироваться на обычные сроки хранения не стоит. Сквозь трещину могли попасть бактерии, потому яйцо быстрее испортится.

Яичный белок считается идеальной средой для развития микроорганизмов. Поэтому треснувшее яйцо лучше съесть в течение 2 дней и только в том случае, если оно находилось в холодильнике.

Где лучше хранить яйца? В холодильнике есть специальный отсек для яиц, но там их хранить не лучше. Ведь дверца постоянно открывается, что вызывает перепады температур и возрастает риск механического повреждения скорлупы. Поэтому рекомендуется хранить яйца в овощном отсеке.

Лучше не доставать продукт из фабричного контейнера, ведь плотник картон отлично защищает от возможных повреждений.

При низких температурах (от 0 до 5 градусов) можно хранить яйца даже дольше заявленного времени. Они могут терять влагу, усыхаться, но не портиться. Однако все же лучше не рисковать.

Следует обратить внимание, что яйца легко впитывают запахи, поэтому их лучше не хранить рядом с сильно пахнущими продуктами (рыба и т.п.).

Как понять, что яйцо испортилось

Если куриное яйцо уже непригодно, ошибиться невозможно. Характерный тухлый сероводородный запах будет настолько очевидным, что не вызовет никаких сомнений. Сложнее это сделать, если процесс порчи только начался. На что обратить внимание:

наличие любого постороннего запаха, которого не должно быть;

чем старше яйцо, тем белок прозрачнее, у молодых он должен быть слегка мутным;

у отварного яйца белок чисто белый, синий или серый цвет свидетельствует о несвежести.

Как увеличить срок хранения яиц

Существует много способов хранения сырых яиц. К примеру, продукт можно замораживать. Если поместить их в банку с известковым раствором, они точно будут оставаться свежими в течение нескольких месяцев даже без холодильника.

Еще один интересный способ, который знали еще наши бабушки, заключается в хранении яиц в соли. На дно эмалированного ведра нужно насыпать 1 см поваренной соли, выложить слой яиц, снова засыпать солью, которая должна покрыть яйца. Так выкладываете слой за слоем, последним должна быть соль. Ведро нужно поставить в сухое место, чтобы соль не окаменела. Такой способ позволяет хранить яйца всю зиму. Продукт может немного подсохнуть, но портиться не будет.

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