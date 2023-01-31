Категория
Еда
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сколько лет можно хранить варенье и как можно продлить срок годности

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
627
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сколько лет можно хранить варенье и как можно продлить срок годности

Сколько лет можно хранить варенье? / Фото: pixabay.com

Домашнее варенье – любимое приготовление украинцев на зиму. Такие сладости могут долго храниться, однако у них все же есть сроки годности. Читайте о том, сколько лет можно хранить варенье, в материале ТСН.ua.

Если варенье варили с соблюдением всех рекомендаций, а саму консервацию хранили правильно, его можно хранить от 3 до 5 лет. Однако срок годности также зависит от нескольких факторов:

  • если во время варки добавить к варенью большое количество сахара, со временем консервация начнет засахариваться — однако ее все равно можно будет безопасно есть или использовать для выпечки;
  • недостаточное количество сахара может привести к тому, что варенье быстро испортится – такой продукт может не простоять даже полгода.

Как понять, что варенье уже непригодно к употреблению

Самое главное, посмотреть на качество самого приготовления. Если вы заметили признаки брожения или появления плесени, лучше его не есть.

Также обращайте внимание на следующие моменты:

  • на внутренней части металлической крышки появилась ржавчина – лучше не есть;
  • хотя бы тишки вздулась крышка – откажитесь от потребления;
  • консервация стала непригодной в пищу, если появилась плесень даже на крышке, а не на варке.

Как продлить срок годности варенья

Чтобы продлить срок годности засахаренного варенья, можно переварить его с горячей водой и лимонной кислотой. Ориентировочные пропорции должны быть следующими: на 1 л варенья нужно взять 1/4 стакана кипятка и 2 г лимонной кислоты.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
627
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация