Сколько может храниться кофе и как продлить его срок годности

Сколько может храниться кофе и как продлить его срок годности

Многие люди не представляют свою жизнь без кофе, поэтому часто покупают его в больших количествах. Делают запасы кофе и во время войны, считая, что кофе не имеет срока годности и может храниться вечно. Какрй срок годности кофе и какие условия его хранения – в материале ТСН.ua.

Сроки хранения жареных кофейных зерен зависит от упаковки, емкости хранения:

Считается, что в закрытом пакете от производителя жареные зерна теряют свой аромат через год – полтора. Фактически они не теряют своих вкусовых качеств в течение 2 лет;

Если заводская упаковка кофе нарушена, то срок хранения кофе в дальнейшем будет зависеть от того, как она хранится. Срок годности жареного кофе в бумажном пакете составляет 2 недели. Но если герметично закрыть пакет, обжаренные зерна не превратятся в просроченный кофе, только могут потерять аромат.

В пакете из фольги срок хранения кофе – три месяца.

В керамической или стеклянной емкости кофе может храниться до 6 месяцев.

Молотый кофе будет храниться:

в вакуумной заводской упаковке молотый кофе хранится 1,5 года;

в запечатанном бумажном пакете с полимерным покрытием – 9 месяцев;

в пластиковом пакете – до полугода;

после вскрытия заводской упаковки молотый кофе потеряет характерный аромат, но будет безопасным.

Растворимый кофе потеряет свой вкус через два года после даты его изготовления.

Кофейные капсулы нужно использовать через год

Зеленые зерна имеют самый длинный срок годности – от 5, а по некоторым данным, даже до 9 лет.

Факторы, влияющие на качество кофе

Кофейные зерна чувствительны к перепадам температуры и яркому свету, не любят ни жару, ни холод. Следует иметь в виду, что они быстро впитывают влагу и посторонние запахи.

Зерна, долго пролежавшие в сухом помещении при повышенной температуре, теряют влагу, уплотняются. Если такие зерна смолоть и заварить, пенка будет неустойчивой.

Если кофейные зерна находятся без упаковки на воздухе, улетучиваются эфирные масла зерен, из-за чего собственно кофе теряет вкус и аромат. Маслянистые соединения, содержащиеся в обжаренных зернах, окисляются и придают кофе прогорклый запах.

При повышенном влагосодержании запах кофе становится затхлым и это уже ничем не исправить. На увлажнившемся кофе образуется плесень.

Общие правила хранения кофе

Лучше покупать небольшие пачки с зерновым кофе со зипом, чтобы плотно закрывать пачку и сохранять свежесть кофе.

Кофе лучше хранить в оригинальной упаковке, пользоваться специальными зажимами, не рекомендуется пересыпать кофе.

Молотый кофе быстро теряет вкус и аромат, поэтому лучше перемалывать его на раз или на день.

Хранить пачку с кофе нужно в сухом темном месте, как можно дальше от специй.

Чтобы продлить срок годности кофе, чтобы он оставался вкусным и ароматным нужно:

Кофе, не зависимо от вида — зерновой, молотый или растворимый, держать в герметичной упаковке.

Если хранить кофе в прозрачной банке – не оставлять его на свете.

Растворимый кофе или кофейные гранулы не желательно долго хранить в жестяной емкости из-за того, что кофе может приобрести привкус металла.

Жареные зерна можно хранить в замороженном виде. Но, помещая их в морозильную камеру следует иметь в виду, что кофе впитывает запахи.

Зеленые кофейные зерна, равно как и капсулы плохо переносят высокую температуру. Потому хранить их нужно в темном, прохладном месте.

Если найдена пачка нежареных кофейных зерен, срок действия которых истек, их можно обжарить и готовить из них кофе. Такой кофе не будет вредным для здоровья, но потеряет свой вкус и аромат. Чтобы улучшить вкусовые качества кофе, во время жарки можно добавить в зерна различные пряности, например, гвоздику или корицу.

Кофе, срок действия которого истек нельзя использовать

если появился нехарактерный запах или неприятный вкус;

если на зернах появился грибок.

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