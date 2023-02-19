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Скорлупа сама «отпрыгнет» от яйца: как почистить его за 5 секунд

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
273
Время на прочтение
1 мин
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Скорлупа сама «отпрыгнет» от яйца: как почистить его за 5 секунд

Как быстро почистить вареное яйцо

Что делать, чтобы яйца легко чистились, скорлупа легко снималась, читайте в материале ТСН.ua

Чистка вареных яиц – занятие не из приятных. Ведь скорлупа часто просто намертво прилипает к белку, и чтобы аккуратно убрать ее, приходится потратить много времени.

Однако профессиональные кулинары не сталкиваются с этой проблему. А все потому, что они знают лайфхак, который поможет справиться с этой задачей быстро и легко.

Для этого нужно использовать два простых продукта, которые есть на кухне у каждой хозяйки.

Чтобы вареное яйцо легко почистилось, когда мы его варим, нужно добавить в кастрюлю немного соли.

А если добавим во время варки яиц уксуса, это позволит предотвратить утечку белка в случае, если во время варки яйцо треснет. Потому что уксус – это кислота, и она скрепляет белок, благодаря чему он не будет вытекать.

Специалисты советуют начинать чистить яйца с тупого конца. Там собирается воздух, и скорлупе легче "отходить" от белка.

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Дата публикации
Просмотры
273
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