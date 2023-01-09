Тут больше всего сахара: три продукта, от которых стоит отказаться для сохранения здоровья

Сахар содержится во многих продуктах, которые мы потребляем каждый день. Поэтому специалисты по правильному питанию рекомендуют снизить потребление некоторых из них. Где больше всего сахара — читайте в материале ТСН.ua.

Сахар добавляют практически во все готовые продукты, ведь это простой способ усилить вкус пищи. И хотя, услышав слово "сахар", большинство вспоминает о десертах, больше всего его содержится не только в них.

Главной проблемой чрезмерного потребления сахара является постепенное увеличение веса, а также сопутствующие этому болезни. К примеру, он отрицательно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и работу желудочно-кишечного тракта. Поэтому специалисты по правильному питанию и диетологи советуют свести потребление сахара к минимуму.

Где больше всего сахара: три продукта

Йогурт

Казалось бы, кисломолочные продукты очень полезны для нашего здоровья. Именно поэтому многие пытаются включить их в свой ежедневный рацион. Однако такое решение не совсем однозначно.

И все встает на свои места, если внимательно прочесть состав любого йогурта. Здесь вы найдете и сахар, и консерванты, и красители, а также многое другое. Поэтому лучше не потреблять такой йогурт или хотя бы снизить количество его потребления, если вы не можете полностью отказаться от продукта.

Газированные напитки, магазинные соки

В составе всегда можно увидеть большое количество сахара, которое производители добавляют в напитки. Поэтому лучше заменить их обычной водой, свежевыжатыми соками, домашним лимонадом, чаем без сахара. Особенно важно уменьшить потребление газированных напитков и соков у детей.

Белый хлеб

На столе украинцев хлеб всегда занимает почетное место. Однако диетологи рекомендуют меньше потреблять этот продукт или вообще отказаться от него. А все потому, что в его составе содержится столько же сахара, сколько и в сдобной выпечке.