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Картофельные блинчики: отличный рецепт для завтрака

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
175 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
106
Время на прочтение
1 мин
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Картофельные блинчики: отличный рецепт для завтрака

Картофельные блинчики / Фото: Credits

Удивите своих родных и близких необычным блюдом – картофельными блинчиками, которые немного напоминают собой драники. В готовый блинчик можно завернуть любую начинку. Для приготовления блинчиков картофель натрите на терку, добавьте муку, молоко, яйца, а для аромата зелень и чеснок. Обжарьте как классические блины. Подавайте со сметаной или с любимым соусом.

Ингредиенты

мука
120 г
картофель
300 г
яйца
3 шт.
чеснок
2 зубчика
растительное масло
2 ст. л.
сливочное масло
укроп
перец черный молотый
соль
  1. Картофель очистите и натрите на мелкой терке.
  2. Укроп измельчите.
  3. Чеснок выдавите через пресс.
  4. В миске венчиком взбейте яйца. Добавьте перец, соль, чеснок, картофель, просеянную муку, растительное масло и еще раз хорошо взбейте. Добавьте укроп. Перемешайте.
  5. Выпекайте на раскаленной сковороде с растительным маслом с двух сторон до румяного цвета. Готовые блинчики смажьте сливочным маслом.

Советы:

  • Сковороду смазывайте растительным маслом.

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