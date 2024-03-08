Картофельные блинчики: отличный рецепт для завтрака

Удивите своих родных и близких необычным блюдом – картофельными блинчиками, которые немного напоминают собой драники. В готовый блинчик можно завернуть любую начинку. Для приготовления блинчиков картофель натрите на терку, добавьте муку, молоко, яйца, а для аромата зелень и чеснок. Обжарьте как классические блины. Подавайте со сметаной или с любимым соусом.
Ингредиенты
- мука
- 120 г
- картофель
- 300 г
- яйца
- 3 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- растительное масло
- 2 ст. л.
- сливочное масло
- укроп
- перец черный молотый
- соль
- Картофель очистите и натрите на мелкой терке.
- Укроп измельчите.
- Чеснок выдавите через пресс.
- В миске венчиком взбейте яйца. Добавьте перец, соль, чеснок, картофель, просеянную муку, растительное масло и еще раз хорошо взбейте. Добавьте укроп. Перемешайте.
- Выпекайте на раскаленной сковороде с растительным маслом с двух сторон до румяного цвета. Готовые блинчики смажьте сливочным маслом.
Советы:
- Сковороду смазывайте растительным маслом.
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