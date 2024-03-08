Картофельные блинчики: отличный рецепт для завтрака

Удивите своих родных и близких необычным блюдом – картофельными блинчиками, которые немного напоминают собой драники. В готовый блинчик можно завернуть любую начинку. Для приготовления блинчиков картофель натрите на терку, добавьте муку, молоко, яйца, а для аромата зелень и чеснок. Обжарьте как классические блины. Подавайте со сметаной или с любимым соусом.