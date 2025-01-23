"Машине нужно топливо": врач-нейрохирург объяснил, почему очень важно завтракать

Лучше ужинать не слишком поздно, чтобы было желание есть с утра.

Специалисты советуют ни в коем случае не пренебрегать завтраком. Это то "топливо", которое нужно нашему организму именно утром.

Об этом рассказал подчеркивает Антон Шкиряк, врач-нейрохирург высшей категории.

В чем дело

Как пояснил специалист, утром все обменные процессы начинают усиливаться.

"Мелатонин упал, вы проснулись, процессы запустились. Машина работает. Для этой машины нужно именно утром топливо", — подчеркнул он.

Есть понятие кетогенных диет, интервального питания. Когда вы делаете большой перерыв, но так, чтобы именно к утру вам хотелось есть.

"Если вам завтракать не хочется, значит вы очень поздно ужинали. Это абсолютно нормальное объяснение. Именно поэтому ужин должен быть не позже, чем в 8 вечера", — отмечает Шкиряк.

Специалист объяснил: если вы пьете кофе без сахара и молока – это не завтрак.

"Но если вы добавили сахар, молоко. Это уже какое-нибудь латте-макиато или капучино с куском сыра — это уже завтрак. Да, он скуден и недостаточен. Скорее всего, у вас будут определенные когнитивные нарушения и вы будете очень скучными дедушкой или бабушкой, когда состаритесь. Но это уже завтрак», — завершил хирург.

Ранее речь шла о том, что завтрак считается важным приемом пищи, который наполняет энергией и влияет на наш обмен веществ.

Читайте также: