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Не выбрасывайте чесночные стрелки: из них получится вкусное, полезное и быстрое летнее блюдо

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Дата публикации
Просмотры
452
Время на прочтение
1 мин
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Не выбрасывайте чесночные стрелки: из них получится вкусное, полезное и быстрое летнее блюдо

Как приготовить чеснок с яйцом? / Фото: Фото из открытых источников

Многие просто выбрасывают чесночные стрелки, но их можно использовать с пользой, приготовив вкусное и легкое блюдо, которое понравится всей семье.

Чесночные стрелки – нераскрытые бутоны цветов чеснока. Их огородники срезают для улучшения урожайности самой луковицы. Они съедобны, отличаются особым вкусом и очень питательны.

Ингредиенты

чесночные стрелки
150 г
яйцо
3 шт
твердый сыр
80 г
помидоры
1-2 шт
сладкий перец
1 шт
масло
1-3 ст. ложки
соль, черный молотый перец, укроп
по вкусу

Способ приготовления такого необычного завтрака очень прост:

  1. Чесночные стрелки нужно промыть в воде, обрезать семенные коробочки и обсушить. Затем нарезать на полоски длиной 4-5 см.
  2. Помидоры и перец помыть. Перец разрезать, очистить от семян, порезать тонкой соломкой. С помидоров снять кожуру и порезать кубиками.
  3. Укроп промыть и мелко порубить ножом. Твердый сыр натереть на терке.
  4. Разбить в небольшую миску яйца, добавить соль и перец, мелко нарезанный укроп и сыр.
  5. Разогреть растительное масло на сковороде, выложить чесночные стрелки и обжарить на среднем огне 2-3 минуты. Затем добавить помидоры и перец, посолить. Убавить огонь до минимального, накрыть сковороду крышкой и тушить 5 минут.
  6. Вылить в сковороду подготовленную яичную смесь, накрыть снова крышкой и жарить на слабом огне 5-7 минут. Затем выключить плиту и дать настояться еще 1 минуту.

Такой оригинальный завтрак точно понравится вашим родным. Более того, он очень питателен, ведь в чесночных стрелках содержится большое количество витамина С, а также витамины А, В1, В2, Е, РР.

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