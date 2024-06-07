Не выбрасывайте чесночные стрелки: из них получится вкусное, полезное и быстрое летнее блюдо

Многие просто выбрасывают чесночные стрелки, но их можно использовать с пользой, приготовив вкусное и легкое блюдо, которое понравится всей семье.

Чесночные стрелки – нераскрытые бутоны цветов чеснока. Их огородники срезают для улучшения урожайности самой луковицы. Они съедобны, отличаются особым вкусом и очень питательны.

Ингредиенты чесночные стрелки 150 г яйцо 3 шт твердый сыр 80 г помидоры 1-2 шт сладкий перец 1 шт масло 1-3 ст. ложки соль, черный молотый перец, укроп по вкусу

Способ приготовления такого необычного завтрака очень прост:

Чесночные стрелки нужно промыть в воде, обрезать семенные коробочки и обсушить. Затем нарезать на полоски длиной 4-5 см. Помидоры и перец помыть. Перец разрезать, очистить от семян, порезать тонкой соломкой. С помидоров снять кожуру и порезать кубиками. Укроп промыть и мелко порубить ножом. Твердый сыр натереть на терке. Разбить в небольшую миску яйца, добавить соль и перец, мелко нарезанный укроп и сыр. Разогреть растительное масло на сковороде, выложить чесночные стрелки и обжарить на среднем огне 2-3 минуты. Затем добавить помидоры и перец, посолить. Убавить огонь до минимального, накрыть сковороду крышкой и тушить 5 минут. Вылить в сковороду подготовленную яичную смесь, накрыть снова крышкой и жарить на слабом огне 5-7 минут. Затем выключить плиту и дать настояться еще 1 минуту.

Такой оригинальный завтрак точно понравится вашим родным. Более того, он очень питателен, ведь в чесночных стрелках содержится большое количество витамина С, а также витамины А, В1, В2, Е, РР.