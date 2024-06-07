Не выбрасывайте чесночные стрелки: из них получится вкусное, полезное и быстрое летнее блюдо

Многие просто выбрасывают чесночные стрелки, но их можно использовать с пользой, приготовив вкусное и легкое блюдо, которое понравится всей семье.
Чесночные стрелки – нераскрытые бутоны цветов чеснока. Их огородники срезают для улучшения урожайности самой луковицы. Они съедобны, отличаются особым вкусом и очень питательны.
Ингредиенты
- чесночные стрелки
- 150 г
- яйцо
- 3 шт
- твердый сыр
- 80 г
- помидоры
- 1-2 шт
- сладкий перец
- 1 шт
- масло
- 1-3 ст. ложки
- соль, черный молотый перец, укроп
- по вкусу
Способ приготовления такого необычного завтрака очень прост:
- Чесночные стрелки нужно промыть в воде, обрезать семенные коробочки и обсушить. Затем нарезать на полоски длиной 4-5 см.
- Помидоры и перец помыть. Перец разрезать, очистить от семян, порезать тонкой соломкой. С помидоров снять кожуру и порезать кубиками.
- Укроп промыть и мелко порубить ножом. Твердый сыр натереть на терке.
- Разбить в небольшую миску яйца, добавить соль и перец, мелко нарезанный укроп и сыр.
- Разогреть растительное масло на сковороде, выложить чесночные стрелки и обжарить на среднем огне 2-3 минуты. Затем добавить помидоры и перец, посолить. Убавить огонь до минимального, накрыть сковороду крышкой и тушить 5 минут.
- Вылить в сковороду подготовленную яичную смесь, накрыть снова крышкой и жарить на слабом огне 5-7 минут. Затем выключить плиту и дать настояться еще 1 минуту.
Такой оригинальный завтрак точно понравится вашим родным. Более того, он очень питателен, ведь в чесночных стрелках содержится большое количество витамина С, а также витамины А, В1, В2, Е, РР.