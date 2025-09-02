ТСН в социальных сетях

Завтраки
178
1 мин

Полезный и вкуснейший завтрак за 5 минут: яйца "Облака" — омлет больше не будете готовить

После этого рецепта вы больше никогда не будете смотреть на приготовление яиц по старинке.

Татьяна Мележик
14 минут
173 ккал
Яйца "Облака": оригинальный рецепт

Яйца "Облака": оригинальный рецепт / © unsplash.com

На завтрак мы обычно выбираем простые и быстрые блюда. По результатам опросов, большинство семей предпочитает яйца — обычно в виде классической яичницы или омлета. Однако этот рецепт откроет новый мир вкуса и навсегда перевернет ваше представление о приготовлении яиц.

Ингредиенты

яйца
4 шт.
соль
щепотка
твердый сыр
50г
вяленые томаты
по желанию
молотый черный перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. В глубокую миску разбейте четыре яйца, осторожно отделив желтки от белков.

  2. К белкам добавьте щепотку соли и взбейте миксером в легкую пену.

  3. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите четыре небольшие “кучки” взбитых белков. С помощью столовой ложки сделайте в каждом углублении.

  4. В углубление положите немного натертого сыра, сухих вяленых помидоров и щепотку черного перца. В центр каждого гнезда аккуратно поместите желток.

  5. Выпекайте в духовке примерно 5 минут до готовности.

Приятного аппетита!

178
