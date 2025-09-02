- Дата публикации
-
- Категория
- Завтраки
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
Полезный и вкуснейший завтрак за 5 минут: яйца "Облака" — омлет больше не будете готовить
После этого рецепта вы больше никогда не будете смотреть на приготовление яиц по старинке.
На завтрак мы обычно выбираем простые и быстрые блюда. По результатам опросов, большинство семей предпочитает яйца — обычно в виде классической яичницы или омлета. Однако этот рецепт откроет новый мир вкуса и навсегда перевернет ваше представление о приготовлении яиц.
Ингредиенты
- яйца
- 4 шт.
- соль
- щепотка
- твердый сыр
- 50г
- вяленые томаты
- по желанию
- молотый черный перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
В глубокую миску разбейте четыре яйца, осторожно отделив желтки от белков.
К белкам добавьте щепотку соли и взбейте миксером в легкую пену.
Застелите противень пергаментной бумагой и выложите четыре небольшие “кучки” взбитых белков. С помощью столовой ложки сделайте в каждом углублении.
В углубление положите немного натертого сыра, сухих вяленых помидоров и щепотку черного перца. В центр каждого гнезда аккуратно поместите желток.
Выпекайте в духовке примерно 5 минут до готовности.
Приятного аппетита!