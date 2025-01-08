Так готовят яичницу в Израиле: будет вкуснее пиццы благодаря нескольким секретным ингредиентам

Это блюдо состоит из яиц, которые готовятся вместе с овощами.

Основной ингредиент – помидоры. Также добавляют томатную пасту, чеснок, сахар и всевозможные специи. Выходит невероятно вкусно. Поэтому неудивительно, что это блюдо пользуется огромной популярностью в Израиле и многих арабских странах.

Ингредиенты помидоры 4 шт. чеснок 3 зубчика оливковое масло для жарки специи (паприка, куркума, кориандр) 1/2 ч. ложки каждой томатная паста 2 ст. ложки соль 1 ч. ложка сахар 1 ч. ложка вода 1/4 стакана яйца 3-4 шт.

Процесс приготовления:

Возьмите четыре помидора, залейте их крутым кипятком для снятия кожицы, затем нарежьте кубиками среднего размера. Разогрейте сковороду, налейте оливковое масло и добавьте три измельченных зубчика чеснока. Поставьте сковороду на огонь, и, когда появится аромат чеснока, добавьте специи: паприку, куркуму и кориандр. Перемешайте смесь и добавьте нарезанные помидоры. Через 30 секунд добавить две столовые ложки томатной пасты, посолить и добавить сахар. Обжаривайте смесь на сильном огне около 30 секунд. Убавьте огонь до минимума, добавьте воды в сковороду, накройте ее крышкой и тушите смесь на слабом огне в течение 20 минут, периодически помешивая. В результате получится вкусный соус. Сделайте 3-4 углубления в соусе и разбейте в них по одному яйцу. Накройте сковороду крышкой и готовьте несколько минут яйца, пока они не станут готовыми.

Приятного аппетита!