Так готовят яичницу в Израиле: будет вкуснее пиццы благодаря нескольким секретным ингредиентам

Это блюдо состоит из яиц, которые готовятся вместе с овощами.
Основной ингредиент – помидоры. Также добавляют томатную пасту, чеснок, сахар и всевозможные специи. Выходит невероятно вкусно. Поэтому неудивительно, что это блюдо пользуется огромной популярностью в Израиле и многих арабских странах.
Ингредиенты
- помидоры
- 4 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- оливковое масло
- для жарки
- специи (паприка, куркума, кориандр)
- 1/2 ч. ложки каждой
- томатная паста
- 2 ст. ложки
- соль
- 1 ч. ложка
- сахар
- 1 ч. ложка
- вода
- 1/4 стакана
- яйца
- 3-4 шт.
Процесс приготовления:
- Возьмите четыре помидора, залейте их крутым кипятком для снятия кожицы, затем нарежьте кубиками среднего размера.
- Разогрейте сковороду, налейте оливковое масло и добавьте три измельченных зубчика чеснока.
- Поставьте сковороду на огонь, и, когда появится аромат чеснока, добавьте специи: паприку, куркуму и кориандр. Перемешайте смесь и добавьте нарезанные помидоры.
- Через 30 секунд добавить две столовые ложки томатной пасты, посолить и добавить сахар. Обжаривайте смесь на сильном огне около 30 секунд.
- Убавьте огонь до минимума, добавьте воды в сковороду, накройте ее крышкой и тушите смесь на слабом огне в течение 20 минут, периодически помешивая. В результате получится вкусный соус. Сделайте 3-4 углубления в соусе и разбейте в них по одному яйцу.
- Накройте сковороду крышкой и готовьте несколько минут яйца, пока они не станут готовыми.
Приятного аппетита!