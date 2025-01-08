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Так готовят яичницу в Израиле: будет вкуснее пиццы благодаря нескольким секретным ингредиентам

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
97 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
789
Время на прочтение
1 мин
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Так готовят яичницу в Израиле: будет вкуснее пиццы благодаря нескольким секретным ингредиентам

Так готовят яичницу в Израиле на завтрак. / Фото: pixabay.com

Это блюдо состоит из яиц, которые готовятся вместе с овощами.

Основной ингредиент – помидоры. Также добавляют томатную пасту, чеснок, сахар и всевозможные специи. Выходит невероятно вкусно. Поэтому неудивительно, что это блюдо пользуется огромной популярностью в Израиле и многих арабских странах.

Ингредиенты

помидоры
4 шт.
чеснок
3 зубчика
оливковое масло
для жарки
специи (паприка, куркума, кориандр)
1/2 ч. ложки каждой
томатная паста
2 ст. ложки
соль
1 ч. ложка
сахар
1 ч. ложка
вода
1/4 стакана
яйца
3-4 шт.

Процесс приготовления:

  1. Возьмите четыре помидора, залейте их крутым кипятком для снятия кожицы, затем нарежьте кубиками среднего размера.
  2. Разогрейте сковороду, налейте оливковое масло и добавьте три измельченных зубчика чеснока.
  3. Поставьте сковороду на огонь, и, когда появится аромат чеснока, добавьте специи: паприку, куркуму и кориандр. Перемешайте смесь и добавьте нарезанные помидоры.
  4. Через 30 секунд добавить две столовые ложки томатной пасты, посолить и добавить сахар. Обжаривайте смесь на сильном огне около 30 секунд.
  5. Убавьте огонь до минимума, добавьте воды в сковороду, накройте ее крышкой и тушите смесь на слабом огне в течение 20 минут, периодически помешивая. В результате получится вкусный соус. Сделайте 3-4 углубления в соусе и разбейте в них по одному яйцу.
  6. Накройте сковороду крышкой и готовьте несколько минут яйца, пока они не станут готовыми.

Приятного аппетита!

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