Зеленая шакшука: рецепт полезного завтрака

Шакшука — блюдом из яиц, которое популярно в Израиле на завтрак, но одинаково вкусно на обед или ужин. Эта разновидность готовится с со шпинатом и халапеньо.
Ингредиенты
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- луковица, измельченная
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- халапеньо(без семян) измельченній
- 1 шт.
- шпинат
- 500 г
- кумин
- 1 ч. л.
- кориандр
- неполная ч. л.
- Соль и свежемолотый черный перец
- харисса
- 2 ст. л.
- овощной бульон
- 0,5 ст
- яйца
- 8 шт.
- Нарезанная свежая петрушка
- Нарезанная свежая кинза
- красній пере хлопцями для подачи
1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
2. В большой сковороде, пригодной для духовки, нагрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте до мягкости, 4–5 минут. Добавьте чеснок и халапеньо, затем обжарьте до появления аромата еще 1 минуту.
3. Добавьте шпинат и готовьте, пока он полностью не завянет, если вы используете свежий, 4–5 минут, или пока он не прогреется, если он разморожен из замороженного, 1–2 минуты.
4. Приправьте кумином, кориандром, солью, перцем и харисой. Готовьте около 1 минуты, пока не появится аромат.
5. Переложите смесь в чашу кухонного комбайна или блендера и измельчите до состояния пюре. Добавьте бульон и пюре до густоты и однородности.
6. Протрите сковороду и смажьте ее антипригарным кулинарным спреем. Вылейте смесь шпината обратно и деревянной ложкой сделайте восемь углублений.
7. Аккуратно разбейте яйца в лунки. Переставьте сковороду в духовку и готовьте, пока яичные белки полностью не затвердеют, но желтки все еще будут немного покачиваться, 20–25 минут.
8. Посыпьте шакшуку петрушкой, кинзой и хлопьями красного перца по вкусу. Подавайте немедленно.
Читайте также:
- Красная шакшука: рецепт популярного еврейского завтрака
- Омлет Пуляр: самый известный завтрак Франции
- Рецепт пышного омлета с сыром без молока