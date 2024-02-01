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Зеленая шакшука: рецепт полезного завтрака

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
111 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
435
Время на прочтение
1 мин
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Зеленая шакшука: рецепт полезного завтрака

Зеленая шакшука / Фото: Credits

Шакшука — блюдом из яиц, которое популярно в Израиле на завтрак, но одинаково вкусно на обед или ужин. Эта разновидность готовится с со шпинатом и халапеньо. 

Ингредиенты

оливковое масло
2 ст. л.
луковица, измельченная
1 шт.
чеснок
2 зубчика
халапеньо(без семян) измельченній
1 шт.
шпинат
500 г
кумин
1 ч. л.
кориандр
неполная ч. л.
Соль и свежемолотый черный перец
харисса
2 ст. л.
овощной бульон
0,5 ст
яйца
8 шт.
Нарезанная свежая петрушка
Нарезанная свежая кинза
красній пере хлопцями для подачи

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. В большой сковороде, пригодной для духовки, нагрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте до мягкости, 4–5 минут. Добавьте чеснок и халапеньо, затем обжарьте до появления аромата еще 1 минуту.

3. Добавьте шпинат и готовьте, пока он полностью не завянет, если вы используете свежий, 4–5 минут, или пока он не прогреется, если он разморожен из замороженного, 1–2 минуты.

4. Приправьте кумином, кориандром, солью, перцем и харисой. Готовьте около 1 минуты, пока не появится аромат.

5. Переложите смесь в чашу кухонного комбайна или блендера и измельчите до состояния пюре. Добавьте бульон и пюре до густоты и однородности.

6. Протрите сковороду и смажьте ее антипригарным кулинарным спреем. Вылейте смесь шпината обратно и деревянной ложкой сделайте восемь углублений.

7. Аккуратно разбейте яйца в лунки. Переставьте сковороду в духовку и готовьте, пока яичные белки полностью не затвердеют, но желтки все еще будут немного покачиваться, 20–25 минут.

8. Посыпьте шакшуку петрушкой, кинзой и хлопьями красного перца по вкусу. Подавайте немедленно.

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