Зеленая шакшука: рецепт полезного завтрака

Шакшука — блюдом из яиц, которое популярно в Израиле на завтрак, но одинаково вкусно на обед или ужин. Эта разновидность готовится с со шпинатом и халапеньо.

Ингредиенты оливковое масло 2 ст. л. луковица, измельченная 1 шт. чеснок 2 зубчика халапеньо(без семян) измельченній 1 шт. шпинат 500 г кумин 1 ч. л. кориандр неполная ч. л. Соль и свежемолотый черный перец харисса 2 ст. л. овощной бульон 0,5 ст яйца 8 шт. Нарезанная свежая петрушка Нарезанная свежая кинза красній пере хлопцями для подачи

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. В большой сковороде, пригодной для духовки, нагрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте до мягкости, 4–5 минут. Добавьте чеснок и халапеньо, затем обжарьте до появления аромата еще 1 минуту.

3. Добавьте шпинат и готовьте, пока он полностью не завянет, если вы используете свежий, 4–5 минут, или пока он не прогреется, если он разморожен из замороженного, 1–2 минуты.

4. Приправьте кумином, кориандром, солью, перцем и харисой. Готовьте около 1 минуты, пока не появится аромат.

5. Переложите смесь в чашу кухонного комбайна или блендера и измельчите до состояния пюре. Добавьте бульон и пюре до густоты и однородности.

6. Протрите сковороду и смажьте ее антипригарным кулинарным спреем. Вылейте смесь шпината обратно и деревянной ложкой сделайте восемь углублений.

7. Аккуратно разбейте яйца в лунки. Переставьте сковороду в духовку и готовьте, пока яичные белки полностью не затвердеют, но желтки все еще будут немного покачиваться, 20–25 минут.

8. Посыпьте шакшуку петрушкой, кинзой и хлопьями красного перца по вкусу. Подавайте немедленно.

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