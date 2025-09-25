Сочное куриное филе в духовке: как запечь, чтобы оно не было сухим

Как запечь куриное филе

Реклама

Известно, что куриное филе легко пересушить в духовке. Однако существует простой и гарантированный трюк, который поможет вам сохранить его нежность и сочность. Эксперты советуют перед запеканием смазывать филе… оливковым маслом.

Почему именно оливковым маслом? Оливковое масло действует как защитный барьер. Она покрывает поверхность мяса, замедляя испарение природной влаги из куриного филе во время запекания при высокой температуре. Это помогает мясу оставаться сочным и нежным. Кроме того, масло способствует равномерному распределению тепла и обеспечивает лучшее прилипание специй.

Как запечь куриное филе, чтобы не было сухое

Чтобы достичь максимальной сочности и аромата, соблюдайте этот четкий алгоритм.

Реклама

Если куриное филе слишком толстое, разрежьте его на две части. Это обеспечит равномерное пропекание.

Приготовьте специальный маринад с растительным маслом. Смешайте оливковое масло (около 50 мл на 700 г мяса) с базовыми специями: солью, молотым черным перцем, луковым и чесночным порошком.

Обсушите мясо бумажными полотенцами, затем тщательно натрите филе этой смесью. Выкладывайте мясо на противень, застеленный фольгой, только в один слой.

Разогрейте духовку до 180 °С (режим «верх-низ»).

Ключевой момент! Первые 15 минут готовьте филе, накрыв его сверху фольгой. Это способствует сохранению внутренних соков.

После этого снимите верхнюю фольгу. Допекайте филе до готовности, чтобы появилась легкая золотистая корочка.

Общее время запекания составит примерно 25–30 минут в зависимости от толщины кусков.

Начните проверять готовность после 20 минут. Достаньте его из духовки сразу, как только она готова.

Перед нарезанием дайте филе отдохнуть примерно пять минут на тарелке. Это позволяет мясным сокам равномерно распределиться, что делает мясо максимально сочным.

Следуя этим простым шагам, вы гарантированно получите идеально нежное и сочное куриное филе.