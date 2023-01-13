Сода или разрыхлитель: когда в тесто добавляют эти продукты и как выбрать правильно

Чтобы выпечка получалась рыхлой и вкусной, в тесто добавляют соду или специальный разрыхлитель. Однако нужно знать, когда нужно добавлять какой-нибудь порошок. Читайте на сайте ТСН.ua об этом.

Сода и разрыхлитель: в чем разница

Пищевая сода имеет вид белого кристаллического порошка. Это щелочное вещество также называется бикарбонатом натрия. При сочетании с жидкостью и кислотным ингредиентом сода активируется, что запускает процесс образования углекислого газа. Именно благодаря этому выпечка поднимается и становится рыхлой.

Главное отличие разрыхлителя от соды в том, что он содержит не только бикарбонат натрия, но и кислоту, которая также необходима для поднятия теста. А еще в состав разрыхлителя входит кукурузный крозмал. Его часто добавляют как буфер — он не дает кислоте и основе активироваться при хранении.

Когда лучше добавлять соду, а когда – разрыхлитель

Основное правило, которое нужно всегда помнить, заключается в том, что сода и разрыхлитель не взаимозаменяемы. Эти порошки добавляются в разные виды теста, чтобы оно получилось рыхлым и вкусным.

Когда можно добавлять соду в тесто ? Она будет полезна только в том случае, когда среди компонентов есть кислые (например, сметана, кефир, сыворотка, простокваша и т.п.). Если в тесто не добавляются кислые ингредиенты, соду можно потушить. Для этого используются лимонный или ягодный (из кислых ягод) сок, уксус. Однако в таком случае трудно угадать, получится ли выпечка вкусной.

Когда лучше добавлять разрыхлитель ? Если вы не хотите тушить соду, лучше брать разрыхлитель. Его обычно смешивают с сухими ингредиентами (например, мукой), а затем добавляют жидкие. Именно в это время можно увидеть, как начинается реакция по выделению пузырьков в воздух.