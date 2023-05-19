Сок, нектар или фруктовый напиток: в чем разница и что лучше пить

Совсем скоро лето – пора прохладительных напитков. Полки магазинов ломятся от обилия соков, нектаров и фруктовых напитков. Какая между ними разница?

О разнице рассказала в своем Telegram-канале эксперт по питанию Мазурик Наталья.

Фруктовый сок

В состав такого напитка входит только 100% сок (апельсиновый, яблочный, виноградный и т.п.) или не менее 85% натурального вещества, если напиток производится в промышленных масштабах. Производится продукт путем извлечения или отжима жидкости из овощей или фруктов. Ароматизаторов или добавок в состав сока вы не найдете. Зато напиток богат полезными организмами веществами, в том числе микроэлементы и витамины.

Наиболее питательными считаются овощные фреши. В них часто содержится магний, железо, кальций, бета-каротин, клетчатка. Но такие соки для улучшения вкуса могут добавлять мед, лимонную кислоту, травы, сахар, соль или другие специи.

Свежие соки с содержанием фруктовых частиц считаются самыми ценными. Очень важно, чтобы во фреше не было красителей, консервантов и ароматизаторов. Соки, которые мы видим на магазинных прилавках, не должны иметь сахара более 15 г на литр жидкости. Часто производители добавляют в продукты дополнительные минералы и витамины.

Нектар

Фруктовая часть в таком напитке составляет около 65%. Также производители добавляют в состав регуляторы кислотности (например, лимонную кислоту), сахарный сироп для улучшения вкуса, натуральные ароматизаторы (в зависимости от того, из каких фруктов или овощей изготовлен нектар). Фруктовый сок разбавляется водой. Если на упаковке указано "Без сахара", значит, производитель использует подсластители.

Сок некоторых фруктов не употребляют в чистом виде, потому что он получается слишком густым (персики, абрикосы, груши) или имеет повышенную кислотность (вишни). Поэтому фреши разбавляют водой, сахаром и другими добавками. Количество сока в нектаре зависит от типа фруктов, но должно быть не меньше норм, принятых в пищевой промышленности:

малина, ежевика, абрикосы, клубника – 40%;

груши, яблоки, апельсины, персики, ананасы – 50-65%;

слива, крыжовник, клюква — 30%;

вишня – 35%;

бананы, гранаты, манго и т.п. – не менее 25%.

Пропорции влияют на вкус и цвет нектара.

Фруктовый (соковый) напиток

Фруктовая или овощная часть в этом продукте составляет 25-30%. Остальные – вода, натуральные ароматизаторы, сахар и подсластители, натуральные красители, регулятор кислотности (лимонная кислота). Конечно, такие компоненты уменьшают пользу питьевого продукта, а вместе с ними в организм поступает большое количество пустых калорий.

Фруктовый напиток часто имеет гораздо более низкую цену, поэтому достаточно популярен среди потребителей. Чаще всего покупают апельсиновые, мультивитаминные, яблочные напитки, которые фасуются в бутылки, стеклянные бутылки или картонные упаковки.

Во фруктовом напитке содержится меньше минаралов и витаминов. Поэтому его можно пить разве что для того, чтобы утолить жажду.

Что лучше пить для здоровья: сок или нектар

Прежде всего, следует отметить, что нектар и сок – разные напитки, которые по-разному удовлетворяют потребности организма в микроэлементах и витаминах. Конечно, самым полезным считается непастыризированный фруктовый сок (фреш). Он и жажду утолит, и обеспечит организм всем необходимым для здоровья.

В напитках, не подвергавшихся термической обработке, хранятся практически все вещества натуральных фруктов и овощей. Там также нет подсластителей, воды, ароматизаторов и консервантов. Поэтому в организм не попадет лишний сахар.

Но и польза нектара не стоит недооценивать.

А вот пастеризованный магазинный сок никакой пользы организму не приносит. В его состав часто входит большое количество сахара, красителей, подсластителей, консервантов, которые являются вредными. Если вам нужно утолить жажду, лучше выбирать обычную воду.

Читайте также: