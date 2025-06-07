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- Соусы и заправки
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15 минут — и вкусный плавленый сыр для бутербродов готов: вы захотите есть его ложками
Домашние блюда всегда отличаются особым вкусом. Особенно это ощутимо, когда речь идет о свежем и ароматном плавленом сыре.
На TikTok-канале albik.food показали, как готовить домашний плавленный сыр. Это простой и приятный процесс, а еще вы всегда можете экспериментировать и добавлять любимые специи, грибы или сушеный чеснок.
Ингредиенты
- кисломолочный сыр
- 500г
- яйца
- 2 шт.
- растопленное масло
- 100г
- соль
- 1 ч. ложка
- пищевая сода
- 1 ч. ложка
- лимонная кислота
- 1/3 ч. ложки
- сметана (при необходимости)
- 100г
Процесс приготовления:
Соедините творог, яйца, соду, соль и лимонную кислоту в глубокой миске и тщательно взбейте блендером до однородной консистенции. Влейте растопленное масло и снова все хорошо взбейте.
Получившуюся массу перелейте в кастрюлю с толстым дном и нагревайте на слабом огне примерно 5 минут, постоянно помешивая.
Снимите с плиты и еще раз взбейте в кремовую текстуру. При необходимости можно добавить сметану, чтобы сделать творог более мягким или реже.
В завершение добавьте любимые специи или наполнители и тщательно перемешайте.
Приятного аппетита!