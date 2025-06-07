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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Соусы и заправки
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

15 минут — и вкусный плавленый сыр для бутербродов готов: вы захотите есть его ложками

Домашние блюда всегда отличаются особым вкусом. Особенно это ощутимо, когда речь идет о свежем и ароматном плавленом сыре.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
205 ккал
Как приготовить сыр: рецепт

Как приготовить плавленый творог: рецепт / © unsplash.com

На TikTok-канале albik.food показали, как готовить домашний плавленный сыр. Это простой и приятный процесс, а еще вы всегда можете экспериментировать и добавлять любимые специи, грибы или сушеный чеснок.

Ингредиенты

кисломолочный сыр
500г
яйца
2 шт.
растопленное масло
100г
соль
1 ч. ложка
пищевая сода
1 ч. ложка
лимонная кислота
1/3 ч. ложки
сметана (при необходимости)
100г

Процесс приготовления:

  1. Соедините творог, яйца, соду, соль и лимонную кислоту в глубокой миске и тщательно взбейте блендером до однородной консистенции. Влейте растопленное масло и снова все хорошо взбейте.

  2. Получившуюся массу перелейте в кастрюлю с толстым дном и нагревайте на слабом огне примерно 5 минут, постоянно помешивая.

  3. Снимите с плиты и еще раз взбейте в кремовую текстуру. При необходимости можно добавить сметану, чтобы сделать творог более мягким или реже.

  4. В завершение добавьте любимые специи или наполнители и тщательно перемешайте.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
124
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