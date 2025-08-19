Аджика на зиму: простой вкусный рецепт

ТСН в социальных сетях

Аджика на зиму

Аджика на зиму

Домашняя аджика отлично подчеркивает вкус мяса и превращает обычный обед в настоящий праздник. Предлагаем вам проверенный рецепт, который позволит приготовить ароматную заготовку на зиму.

Ингредиенты

  • Помидоры — 2,5 кг

  • Морковь — 1 кг

  • Сладкий перец — 1 кг

  • Яблоки — 1 кг

  • Горький перец — 100 г

Приготовление

  1. Тщательно вымойте все овощи и яблоки.

  2. Пропустите приготовленные ингредиенты через мясорубку, используя большую насадку.

  3. Получившуюся массу переложите в большую кастрюлю, поставьте на огонь и доведите до кипения.

  4. Убавьте огонь до минимума и варите аджику в течение часа.

  5. Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси немного остыть.

  6. К остывшей массе добавьте следующие ингредиенты:

    • Чеснок, измельченный — 200 г

    • Уксус (6%) — 1 стакан (если используете 9%, можно взять поменьше)

    • Сахар — 1 стакан

    • Масло подсолнечное — 1 стакан

    • Соль — ¼ стакана

  7. Тщательно перемешайте аджику.

  8. Разложите готовую смесь в стерилизованные банки и закатайте крышками.

Готовая аджика имеет густую, насыщенную консистенцию и отличный аромат. Эта заготовка отлично сохраняется и будет радовать вас и ваших близких.

