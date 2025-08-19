- Дата публикации
Аджика на зиму: простой вкусный рецепт
Рецепт вкусной аджики на зиму
Домашняя аджика отлично подчеркивает вкус мяса и превращает обычный обед в настоящий праздник. Предлагаем вам проверенный рецепт, который позволит приготовить ароматную заготовку на зиму.
Ингредиенты
Помидоры — 2,5 кг
Морковь — 1 кг
Сладкий перец — 1 кг
Яблоки — 1 кг
Горький перец — 100 г
Приготовление
Тщательно вымойте все овощи и яблоки.
Пропустите приготовленные ингредиенты через мясорубку, используя большую насадку.
Получившуюся массу переложите в большую кастрюлю, поставьте на огонь и доведите до кипения.
Убавьте огонь до минимума и варите аджику в течение часа.
Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси немного остыть.
К остывшей массе добавьте следующие ингредиенты:
Чеснок, измельченный — 200 г
Уксус (6%) — 1 стакан (если используете 9%, можно взять поменьше)
Сахар — 1 стакан
Масло подсолнечное — 1 стакан
Соль — ¼ стакана
Тщательно перемешайте аджику.
Разложите готовую смесь в стерилизованные банки и закатайте крышками.
Готовая аджика имеет густую, насыщенную консистенцию и отличный аромат. Эта заготовка отлично сохраняется и будет радовать вас и ваших близких.