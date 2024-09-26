Готовим виноградный соус: идеально подойдет к мясным блюдам, птице

Соус из винограда: пошаговый рецепт
Предлагаем рецепт пикантного соуса из темного винограда. Его насыщенный вкус и аромат немного играет винными нотками, но без алкогольной составляющей, а умеренная острота делает соус идеальным дополнением к мясным блюдам. Усилий и времени для его приготовления нужно немного, зато вкусовой эффект будет ярким.
Рецепт виноградного соуса
Ингредиенты:
- Виноград – 2 кг.
- Сахар – 3 ст. л
- Молотая гвоздика – 0,5 ч. л
- Виноградный уксус – 3 ст. л
- Перец красный жгучий – треть стручка.
- Чеснок – 6 зуб.
- Черный перец – 0,5 ч. л
- Молотый имбирь – 1 ст. л
- Щепотка соли.
Приготовление соуса из винограда
- Виноград промыть, убрать от плохих ягод, оборвать ягоды из веточек. Откинуть на дуршлаг или сито, дать воде стечь.
- Перелить виноградную массу в сотейник или кастрюлю с толстым дном. Довести на среднем огне до закипания, снять пену и убавить огонь. Варить 10-15 минут.
- Добавить мелко порезанный чеснок, сахар. Перемешать, варить 3-4 минутки.
- Добавить в кастрюлю мелко порезанный острый красный перец, гвоздику, черный перец, молотый имбирь. Немного посолить. Влить виноградный уксус.
- Варить 10-15 минут изредка помешивая. Закрыть в стерилизованные банки.
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