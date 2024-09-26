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Готовим виноградный соус: идеально подойдет к мясным блюдам, птице

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
134 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
614
Время на прочтение
1 мин
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Готовим виноградный соус: идеально подойдет к мясным блюдам, птице

Виноградный соус

Соус из винограда: пошаговый рецепт

Предлагаем рецепт пикантного соуса из темного винограда. Его насыщенный вкус и аромат немного играет винными нотками, но без алкогольной составляющей, а умеренная острота делает соус идеальным дополнением к мясным блюдам. Усилий и времени для его приготовления нужно немного, зато вкусовой эффект будет ярким.

Рецепт виноградного соуса

Ингредиенты:

  • Виноград – 2 кг.
  • Сахар – 3 ст. л
  • Молотая гвоздика – 0,5 ч. л
  • Виноградный уксус – 3 ст. л
  • Перец красный жгучий – треть стручка.
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Черный перец – 0,5 ч. л
  • Молотый имбирь – 1 ст. л
  • Щепотка соли.

Приготовление соуса из винограда

  • Виноград промыть, убрать от плохих ягод, оборвать ягоды из веточек. Откинуть на дуршлаг или сито, дать воде стечь.
  • Перелить виноградную массу в сотейник или кастрюлю с толстым дном. Довести на среднем огне до закипания, снять пену и убавить огонь. Варить 10-15 минут.
  • Добавить мелко порезанный чеснок, сахар. Перемешать, варить 3-4 минутки.
  • Добавить в кастрюлю мелко порезанный острый красный перец, гвоздику, черный перец, молотый имбирь. Немного посолить. Влить виноградный уксус.
  • Варить 10-15 минут изредка помешивая. Закрыть в стерилизованные банки.

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