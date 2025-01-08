Идеальная подлива для горячих блюд: вкус как в детстве

Рецепт подливы, которая готовиться очень быстро и подходит для многих блюд

Кто из нас не помнит тот неповторимый вкус домашней подливки, идеально дополнявшей сочные котлеты? Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом, который позволит с лёгкостью приготовить это блюдо. Эта универсальная подливка станет отличным дополнением ко многим блюдам, от традиционных котлет до изысканных гарниров.

Что нам понадобится:

Растительное масло – 2 столовые ложки

Сливочное масло – 20 граммов

Мука пшеничная – 2 столовые ложки

Томатная паста – 1,5-2 столовых ложки

Сметана – 1 столовая ложка

Бульон (можно заменить водой) – 1,5 стакана

Соль, перец, любимые специи – по вкусу

Приготовление:

Растопим сливочное масло на небольшом огне, добавим растительное и хорошо разогреем. Добавим просеянную муку и быстро размешаем венчиком, чтобы не образовались комочки. Прогреем смесь в течение нескольких секунд, постоянно помешивая. Введем томатную пасту и прогреем еще 10 секунд. Постепенно вливаем стакан бульона или горячей воды, тщательно перемешивая во избежание образования комочков. По мере загустения подливки добавим оставшуюся жидкость, постоянно помешивая. Посолим, поперчим и добавим любимые специи по вкусу. Добавим сметану, перемешаем и прогреем еще 1-2 минуты.

Наша ароматная подливка готова! Она прекрасно сочетается с котлетами, голубцами, макаронами, разными кашами и другими гарнирами. Приятного аппетита!

Для насыщенного вкуса можно обжарить лук до золотистого цвета перед добавлением муки.

Если вы хотите получить более густую подливку, увеличьте количество муки.

Для пикантности можно добавить щепотку сухого красного перца или другие излюбленные специи.